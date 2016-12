"Noi facem sport de performanţă. Nu avem treabă cu politica!"

Directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr:

"Noi facem sport de performanță. Nu avem treabă cu politica!"

Ieri, în cadrul ședinței de Consiliu Județean, directorul executiv al CVM Tomis, Serhan Cadâr, însoțit de câțiva jucători, reprezentanți ai echipelor de seniori și juniori ai clubului și de antrenorii celor două grupări, a venit în fața consilierilor pentru a mulțumi pentru susținerea acordată de-a lungul timpului și de a le readuce aminte faptul că performanțele nu se pot repeta, în situația în care clubul nu va fi ajutat.CVM Tomis a făcut un apel către partidele politice și oamenii de afaceri din Constanța, pentru a ajuta clubul de a face performanță. Serhan Cadâr a menționat faptul că echipele au reprezentat cu mândrie orașul Constanța, nicidecum vreun anumit partid politic.„Noi facem sportul ca o politică a mișcării sportive. Nu avem treabă cu politica! Am adresat o scrisoare publică către agenții economici, însă din păcate nu am avut niciun semnal”, a spus Serhan Cadâr.În semn de mulțumire pentru susținerea de până acum și cu speranța că lucrurile se vor rezolva, CVM i-a oferit vicepre-ședintelui Consiliului Județean, Cristinel Dragomir, tricoul de campion, cupele și medaliile câștigate de constănțeni în campionatele de seniori și juniori, anul acesta.„Așa este normal, așa este corect, ca întotdeauna când se încheie o competiție, un campionat, să mulțumești tuturor celor care te-au ajutat să obții performanța. Am început cu Consiliul Județean, nu trebuie să uităm, în 2014, ne-a susținut financiar. Obligația noastră morală a fost și este să ne facem datoria față de ei. Am înțeles, în 2015, sunt niște aspecte de legislație pe care vom încerca să le rezolvăm și sperăm ca până începe noul campionat, să putem accesa fondurile care sunt prevăzute la CJC pentru activitatea sportivă. Fondurile există, trebuie să rezolvăm problema legislativă”, a declarat Cadâr.Cristinel Dragomir a adăugat că CJC își dorește să finanțeze orice activitate sportivă de performanță și nu numai, dar acest lucru nu se poate pentru cluburile aflate în litigiu cu CJC, listă pe care se regăsește și CVM Tomis.„Ne gândim la alte soluții. Vreau să vă asigur că prioritatea noastră în perioada următoare va fi să analizăm și să căutăm o soluție pentru a putea finanța activitatea celor mai importante cluburi, astfel să nu dispărem de pe harta de performanță în sportul național”, a afirmat Dragomir.CSU Neptun și-a spus of-ul În altă ordine de idei, în cadrul aceleiași ședințe, a luat cuvântul și Adriana Stoian, jucătoare la CSU Neptun, care și-a manifestat nemulțumirea asupra fap-tului că, deși clubul public CSU Neptun a primit o parte din banii de la CJC, jucă-toarele nu pot accesa banii, deoarece finanțarea s-a făcut pe legea sportului de masă, legea 350. Jucătoarea a întrebat care ar fi soluția ca sportivele să-și primească salariile restante de 5-6 luni.„Directorul executiv ne-a spus că soluția de a primi o parte din salarii ar fi să antrenăm niște grupe de copii, în cadrul unui proiect care va începe de la 6 iunie. Este corect ca noi să nu fim plătite pentru munca depusă în teren?”, a menționat Adriana Stoian.