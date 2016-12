No Stress Triathlon 2015 are loc week-end-ul acesta

Mai multe ştiri online: No Stress Triathlon 2015

Prima etapă din Circuitul Național de Triathlon va avea loc pe data de 6 iunie, pe plaja Paparazzi, de la ora 10.00. Probele concursului conțin două tipuri de distanțe, respectiv sprint (înot 500m, ciclism 21km și alergare 5km) și olimpic (înot 1500m, ciclism 42km și alergare 10 km). În aceiași zi, după terminarea concursului de Triathlon No Stress pentru adulți, va urma, de la ora 16.00, Junior Aquathlon 2015, adresat copiilor cu vârsta cuprinse între 9 și 15 ani. Cele două proba de aquathlon sunt înot și alergat pe malul mării, pe faleza din Olimp. Distanțele stabilite pentru cele două probe sunt: grupa de vârstă 9-12 ani: 100 m înot, 1 km alergare iar grupa 13-15 ani: 100 m înot, 1 km alergare. Înscrierea pentru copii este gratuită.Duminică, 7 iunie, concursurile continuă cu No Stress Triathlon Olimp Off Road, ediția a IV-a. Participanții vor trebui să înoate în mare 500 m, să pedaleze pe lângă lacuri, 20 km pe faleza Olimp și să alerge pe nisip, pe malul mării, 5km.Organizatorii au mai pregătit și ștafete de tip corporate, family, masculin, feminin sau mixt, pentru toți cei care nu pot participa la cele trei probe.