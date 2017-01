Spartan Oradea - Constructorul-Cleopatra 0-29, în DA de rugby

Nimeni nu-i mai poate opri!

Echipa Constructorul-Cleopatra se îndreaptă cu pași mari către primul eșalon al rugby-ului românesc. Mai mult, constănțenii vor să promoveze în Divizia Națională fără să piardă niciun meci. Runda a opta a Diviziei A a adus o nouă victorie pentru formația constănțeană, care s-a impus, în deplasare, cu scorul de 29-0, în fața celor de la Spartan Oradea. Cinci eseuri, dintre care două transformate, au făcut diferența și au provocat bucurie în tabăra dobrogeană. Antrenorii Cristian Brănescu și Marian Nache au început partida cu următorul XV: Stanciu, Dache, Ionescu, Stăetu, Purice, Sîsîiac, Gîrbu, Croitoru, Bucevschi, M. Rotaru, Memet, Iutu, Iacobuță, Marin, Tiuntiuc. După pauză, au mai intrat în joc Drăgănel, Strat, Pastramă, Damian, Botezatu, Trandafir și Bădărîcă. A arbitrat Nicolae Copil. „Am acordat acestui meci importanța cuvenită, iar jucătorii au tratat cu seriozitate pe Spartan, o echipă neașteptat de bună. Diferența pe tabelă ar fi putut fi mai mare, dar am scăpat baloane aproape de but, în faze de eseu iminent. Am dominat clar grămada și jocul în margine", a declarat, pentru „Cuget Liber", principalul Brănescu. Din păcate, unul dintre jucătorii de bază, Iacobuță, a părăsit terenul accidentat destul de grav, are piciorul în ghips și este posibil să lipsească de la antrenamente mai multe săptămâni. Celelalte rezultate ale etapei: Chindia Târgoviște - Știința Petroșani 22-86, CSM Pitești - Callatis Mangalia 3-38, Martelli Constam Buzău - Sportul Studențesc 10-41. Metrorex a stat. În clasament, Constructorul-Cleopatra este lider, cu 34 de puncte, pozițiile următoare fiind ocupate, în ordine, de Metrorex (29 p), Știința (26 p) și Callatis (24 p). Etapa viitoare, ambele formații dobrogene au jocuri ușoare: în „Badea Cârțan" vine Chindia, iar la Mangalia, Spartan.