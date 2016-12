Nicuşor, dormi liniştit, de HCM se alege praful!

Nicușor, dormi liniștit, de HCM se alege praful!

Din echipa cu spirit de luptător, imprimat de regretatul Zoran Kurteș, a rămas doar numele. HCM Constanța. Campioana României a fost terfelită de HC Croația Zagreb, dar, dincolo de scor, 23-33, au dezamăgit jocul formației de la malul mării și lipsa de reacție a antrenorului Jovica Cvetkovic. Oare conducătorii clubului au dormit liniștiți? HCM Constanța a fost de ne-recunoscut în meciul inaugural al stagiunii 2010 / 2011 din Liga Campionilor. Echipa a jucat haotic, fără orizont, lucru explicabil, dacă ținem cont de faptul că rolul de coordonator i-a fost atribuit - de ce oare? - lui Cike Onyejekwe. Haosul din apărare a fost prompt sancționat de formația adversă, care nu are obiceiul de a ierta atunci când i se oferă asemenea cadouri. În atac, Schuch, Adzic sau Riganas s-au întrecut în ratări, făcându-l mare pe portarul Sego. Pentru dezastrul de joi seară, care - atenție - vine după o altă umilință, cea din campionat, de la Odorhei, primul vinovat este antrenorul Jovica Cvetkovic. Deși are un CV interesant, tehnicianul nu s-a acomodat cu handbalul constănțean. Pare pa-rașutat dintr-o altă lume, pare a vorbi o limbă pe care nu o înțelege nimeni. Poate doar el și cu prietenii săi. Cvetkovic face experimente peste experimente, care mai de care mai nefericit, schimbări bizare și nu are viteză de reacție pentru a corecta greșelile elevilor săi. Suporterii și-au pierdut deja răbdarea și i-au cerut demisia, însă tehnicianul sârb nu are nici cel mai mic gând să renunțe. Probabil că are un euro-contract „beton”, cu multe zerouri, și, pe românește, fraier ar fi să-și depună mandatul. Dar cine mai sunt vinovați pentru declinul HCM-ului? Să nu-i uităm pe conducătorii de club, care, în vară, nu au făcut cele mai inspirate transferuri. Riganas și Angelovski nu sunt jucători de nivelul Ligii Campionilor, ei putând fi utili echipei, în cel mai fericit caz, în meciurile de campionat, fără grad sporit de tensiune. Dimache, handbalist care se integrase deja în angrenajul echipei, a fost cedat cu prea mare ușurință, locul său fiind luat de un Stavrositu erodat mai ceva ca Sfinxul din Bucegi. Poze cu suporteri în loc de odihnă Nu în ultimul rând, nu am înțeles motivația întâlnirii de joi, de la orele prânzului, dintre jucători, antrenori, conducători și suporteri. Nu mi se pare „profi” ca, în ziua unui joc extraordinar de dificil, în loc să se odihnească, să se concentreze asupra adversarului, jucătorii au fost chemați la șuete cu suporterii. Oare pozele cu Nicușor nu puteau fi făcute cu două-trei zile înainte? Ori s-au temut conducătorii clubului de reacțiile suporterilor, care amenințau cu proteste împotriva Consiliului Județean? Să fi fost o întâlnire „de pace”? Nu putem ști. Știm însă că echipa n-a jucat nimic, iar perspectiva nu este nici pe departe roză. În acest ritm, de HCM se va alege praful!