Nicoleta Grasu s-a retras din activitate în cadrul Galei Atletismului Românesc

Atleta Nicoleta Grasu, care a evoluat în proba de aruncarea discului, s-a retras din activitatea sportivă în cadrul unei ceremonii la Gala Atletismului Românesc, ea primind o plachetă și un buchet de flori, informează Mediafax. „E o mulțumire pentru mine că mă retrag alături de familia atletismului românesc. Mai puteam, dar am zis că e momentul să mă retrag. Nu regret nimic, sunt fericită la câte medalii am adus. Poate că am și greșit câteodată că nu au fost mai multe sau nu am avut experiența necesară. Sunt feri-cită că am făcut performanță peste 20 de ani. 90 la sută voi fi antrenor, sper să fiu cât mai curând colegă cu soțul meu. Să trec de pe ștatul de plată de sportiv pe cel de antrenor și ne vom bate de la egal la egal”, a declarat atleta. Nicoleta Grasu este medaliată cu argint la Campionatele Europene din 2010 și la CM din 2007 și cu bronz la CE 1998 și 2006 și la CM 1999, 2001 și 2007.)