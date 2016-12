Nicolas Vajou nu mai continuă la FC Farul

Stoperului francez i s-a încheiat contractul, iar pretențiile sale financiare pentru prelungirea înțelegerii au fost considerate prea mari de către constănțeni. FC Farul nu se va mai baza și în sezonul 2011 / 2012 al Ligii a II-a pe fundașul central Nicolas Vajou. Francezului de 25 de ani i-a expirat contractul cu echipa constănțeană, iar negocierile dintre cele două părți în vederea prelungirii înțelegerii nu s-au finalizat. Oficialii Farului au apreciat cerințele lui Vajou drept exagerate. Din lotul de anul trecut, actual-mente, se pregătesc la antrena-mentele conduse de Marian Pană 13 jucători (Zdrâncă, Al. Răuță / Nițescu, L. Ștefan, I. Barbu, Buzea, Sascău, Pașcovici, Husein, M. Soare, Stăncioiu, Șt. Ciobanu și Dutciuc). Clubul i-a comunicat lui Dutciuc că nu mai contează pe el, dar atacantul nu a acceptat deocamdată rezilierea contractului, așa cum s-a întâmplat, de pildă, în cazul lui Borza, Giannini Munteanu și Patriche. La Farul nu mai sunt nici Cezar Paraschiv, nici Abuzătoaie, căruia i-a expirat împrumutul de la Steaua. De asemenea, în planurile pentru noul sezon nu intră nici mijlocașul Ionuț Lupu. Jucătorul a venit ieri la club, dar nu a participat la antre-nament, o decizie în privința sa urmând a se lua în zilele următoare. Față de luni, în lotul care s-a pregătit, ieri, pe terenul secund, a apărut un singur nume nou, tânărul Amariei, de la grupele de juniori. Trio-ul tehnic Marian Pană - Ion Barbu - Valentin Covaciu are 27 de jucători sub comandă, mâine urmând a se prezenta la echipă și mijlocașul Radu Păduraru. Noul principal îi va monitoriza pe jucători în perioada următoare și se va hotărî pe cine va opri și la cine va renunța. Astăzi, este primul prilej de testare fizică serioasă, fotbaliștii urmând a susține testul Cooper. De asemenea, sâmbătă, de la ora 11, se va juca, după toate probabilitățile, un meci - școală, Pană urmând a-și împărți lotul actual în două formații. Astăzi, mâine și poimâine, în program este prevăzut câte un antrenament, de la ora 11, pe terenul II.Jucători de la Pandurii și de la Astra În această săptămână, Farul așteaptă răspunsul portarului Cornel Cernea (35 de ani), ultima dată la Unirea Urziceni. Fostul jucător al Stelei a negociat cu Farul la Constanța, luni, și a rămas să se hotărască dacă vine sau nu la Constanța. Totodată, la Farul s-ar putea întoarce mijlocașul Dinu Todoran, dar și Adrian Câmpeanu și Dragoș Boboc. Jucători ar putea veni și de la Pandurii Tg. Jiu, și de la Astra, în virtutea relațiilor bune pe care Farul le are cu Petre Grigoraș, respectiv Petre Buduru.