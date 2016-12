Nicolas Vajou a semnat pe doi ani cu Farul (galerie foto)

Clubul constănțean a obținut, ieri dimineață, semnătura puternicului fundaș francez și tot ieri a trimis actele la București, astfel încât fotbalistul să aibă drept de joc la meciul de sâmbătă, cu CS Otopeni. Stoperul Nicolas Vajou este, de ieri, jucător cu acte în regulă al Farului. Ultima dată la FCM Bacău, francezul de 24 de ani (este născut pe 8 iunie 1986, la Montereau-Fault-Yonne) a semnat o înțelegere pe doi ani, din postura de jucător liber de contract. În această vară, Nicolas a cochetat cu Gloria Bistrița, Astra și Gloria Buzău, însă nu s-a concretizat nimic. Tot ieri, oficialii Farului au întreprins demersurile necesare pentru legitimarea stoperului, astfel încât Vajou să aibă drept de joc la meciul de sâmbătă al constănțenilor, de pe teren propriu, cu CS Otopeni. „Nu am reușit să mă transfer în această vară în Liga 1, astfel că am hotărât să accept oferta Farului. Aici îi cunosc pe președintele Damian și pe câțiva băieți cu care am fost coechipier la Bacău. În plus, am înțeles că la Farul este un proiect viabil”, a declarat Vajou, pentru „Cuget Liber”. Pentru disputa cu CS Otopeni, „marinarii” îi au incerți pe L. Mihai II și pe Lucan, care au lucrat separat ieri, la singurul antrenament al zilei. Se pare că L. Mihai II are șanse mici să poate juca sâmbătă, în vreme ce Lucan se confruntă cu probleme în zona spatelui. În cazul amândurora, un verdict cert se va da în zilele următoare. Alin Abuzătoaie în schimb s-a pregătit fără probleme ieri. Meciul Farul - CS Otopeni se joacă sâmbătă, de la ora 11, sub arbitrajul lui Ionel Ivan (Brăila), care va fi ajutat de Dragoș Vlad (Târgoviște) și Florin Pucheanu (Ulmi). Rezervă este Marius Bocăneală (Galați), iar ca observator de arbitri va oficia Bratu Cațaroș (Călărași). „Ne trebuie victoria ca aerul. Trei puncte vor fi oxigen pentru Farul. Altfel, ne va fi foarte greu în continuare. Nu ne gândim la un alt deznodământ decât succesul nostru sâmbătă”, ne-a spus mijlocașul farist Dragoș Boboc. Alexandru Deaconu arbitrează partida Viitorul - Ceahlăul La Viitorul - Ceahlăul, arbitrii sunt Alexandru Deaconu - Florin Ungureanu și Bogdan Velicu (toți din București), în vreme ce partida Gloria Buzău - Săgeata Năvodari va fi arbitrată de Florin Constantin (Popești Leordeni) - Ovidiu Artene și Daniel Hulubei (amândoi, din Vaslui). Ambele partide au loc sâmbătă, de la ora 11.