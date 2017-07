Gimnastica românească, în reconstrucție cu viteza melcului

Nicolae Forminte: "Se cer rezultate rapide, într-un mecanism pe care l-am găsit în comă"

Antrenorul constănțean Nicolae Forminte, actualmente coordonator al lotului național feminin de gimnastică al României, a fost readus la cârma lotului pentru a reda gimnasticii românești strălucirea pierdută, cu obiective clare pentru următorii trei ani: formarea unei echipe care să ne reprezinte onorabil la competițiile internațonale.Una dintre problemele cu care se confruntă reputatul tehnician este decizia gimnastei Olivia Cîmpian de a se legitima la un club din Ungaria, urmând să aplice și pentru cetățenia maghiară, asta după ce s-a pregătit la Centrul Național de la Deva în ultimii patru ani. Chiar dacă poate crea un precedent periculos, Nicolae Forminte speră că tot răul va fi spre bine.„Situația Oliviei Cîmpian consider că intră sub jurisdicția insituțiilor statului de a reglementa clar aceste aspecte. Fiecare părinte este liber să ia ce decizii dorește legate de copilul său. Să pleci de la un club la altul este o poveste. Dar să schimbi țara pe care să o reprezinți… Sperăm să nu se creeze un precedent și să ne dea de gândit pe viitor. Nu mă pot opune să reprezinte Ungaria, ba din contră. Chiar le rog și pe celelalte fete să facă acest lucru dacă asta doresc. România are nevoie doar de sportive care tresar la gândul că reprezintă această țară”, a declarat Nicolae Forminte.Și nu este singura problemă a tehnicianului constănțean: sunt sportive venite cu accidentări de la club sau care ascund accidentările din cauza unei eventuale ieșiri din circuit, sportive răzvrătite, diferențele de generații, concepții și principii, toate joacă un rol esențial în tentativa antrenorilor de a forma noi campioane.„Când m-am întors la lot, am găsit un grup de sportive care îmi dădeau speranțe. Din păcate, multe dintre ele au reușit să performeze până la un punct. Și-au atins niște limite și este nevoie de timp pentru a le regla, timp de care nu dispunem. Se crede că, la Deva, sportivele care intră în sală ies neapărat campioane. Fals! Drumul de la juniorat la seniorat este anevoios și nu multe sportive reușesc să-l parcurgă cu brio. Dintre cele tinere, singura care a confirmat până în acest moment este Denisa Golgotă, medaliată la Campionatele Europene de junioare. Deranjant este că se cer rezultate rapide, într-un mecanism pe care l-am găsit în comă acum aproape doi ani. Dar nicio problemă, nu dezarmăm, rămânem pe baricade”, a completat Forminte.Ioana Stănciulescu, pariul lui ForminteÎn acest moment, lotul olimpic de la Deva este format din cele mai valoroase tinere gimnaste, dintre care au reușit să iasă în evidență Ioana Crișan, Denisa Golgotă, Laura Jurcă sau Dora Vulcan. Din noul val constănțean, speranțele se leagă de ambiția și talentul sportivelor Carmen Glăvan, Maria Holbură, Ariadna Stanciu sau Ioana Stănciulescu, cea din urmă fiind noul pariu al antrenorului constănțean.„Constanța este reprezentată puternic la loturile naționale. Sunt gimnaste talentate, însă pariul meu rămâne Ioana Stănciulescu. Poate deveni o mare campioană, dar depinde doar de ea cât își va dori acest lucru”, a completat Forminte.Următoarea competiție de anvergură la care vor lua parte gimnastele României este Festivalul Olimpic de Tineret European de la Gyor (Ungaria), programat în perioada 23-29 iulie, acolo unde vor face deplasarea Denisa Golgotă, Nica Ivănuș și Iulia Berar, alături de antrenorii Nicolae Forminte și Liliana Cosma.Urmează alegeri la Federația Română de GimnasticăZiua de 4 august poate reprezinta un nou capitol din istoria Federației Române de Gimnastică. În acea zi, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, vor avea loc alegerile pentru noua structură a forului. Încă nu s-au anunțat candidați pentru postul de președinte FRG, însă oricine va câștiga alegerile se va înhăma la o muncă titanică.„Cine va veni la conducerea Federației Române de Gimnastică va trebui să găsească o modalitate de a crea o metodologie, o uniformizare a elementelor de bază și a conceputului de pregătire, pe etape. Așa au făcut celelalte țări, iar acum ne-au luat-o înainte”, a declarat Nicolae Forminte.Întrebat dacă l-ar tenta să schimbe treningul din sala de gimnastică cu costumul de birou, Forminte a fost tranșant: „Poate că mi-ar plăcea și mie la birou, dar momentan nu sunt foarte mulți capabili să-mi îmbrace treningul de antrenor. Tocmai de asta m-am înscris și la doctorat, pentru a avea dreptul legal de a lăsa moștenire tot ce am acumulat de-a lungul anilor”.Cătălina Ponor se pregătește de Campionatul MondialÎn perioada 2-8 octombrie, la Montreal (Canada), are loc Campionatul Mondial, acolo unde România va fi reprezentată de patru sportive. Vor lua parte la această competiție cele mai valoroase două gimnaste ale momentului din România, Cătălina Ponor și Larisa Iordache, urmând ca lotul să fie completat cu alte două sportive din lotul olimpic de la Deva.În această perioadă, sportiva originară din Constanța, Cătălina Ponor, se află în pregătire la Izvorani, alături de antrenorul Lucian Sandu.