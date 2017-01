„Ni-l dorim pe Guriţă, dar să vedem cum se rezolvă situaţia sa”

„Ni-l dorim pe Guriță, dar să vedem cum se rezolvă situația sa”

Constantin Gache a declarat că achiziționarea lui Mihai Guriță este mai delicată, în urma transferurilor din acest an ale fotbalistului. „Ni-l dorim pe Guriță, este un jucător cu experiență, de care am avea mare nevoie, mai ales acum. Dar regulamentar nu știu cum se poate rezolva situația. Nu depinde de mine sau de club. E o problemă mai delicată. Să vedem", a spus Gache. Guriță a declarat, ieri, că a încheiat conturile cu Steaua și Buzăul, așteptând acum ședința de marți a comisiei, pentru a vedea dacă poate fi legitimat. De sosirea lui Pașcovici la Farul nu se mai pune însă problema, a mai spus Gache. „Pașcovici nu mai e de actualitate. Avem mulți jucători pe posturile pe care poate juca el. În plus, UTA cerea și mult pe el", a afirmat antrenorul.