Neptunul, obligată să treacă Dunărea cu bine!

CSU NEPTUN INTARESTE-TE

RUGAM PE CEI CARE AU NASCUT CSU NEPTUN SA INTAREASCA URGENT ECHIPA DEOARECE ACUM ARE O VALOARE FOARTE SCAZUTA,NU ARE NICI O VEDETA MACAR PE CARE SA O ADMIRI CUM ERA DE EXEMPLU ANDREEA TALVAC(ENESCU).CA SPECTATOR NU ESTI DELOC CAPTIVAT DE ACEASTA ECHIPA MEDIOCRA SI ITI VINE SA PLECI LA UN MOMENT DAT IN TIMPUL MECIULUI PENTRU CA ECHIPA OIERDE SI NU VEZI MACAR VREO DOUA,TREI JUCATOARE MAI DE SOI.SI ANTRENORUL E CAM RIGID SI INCAPATANAT.SA-I CEARA SI EL CATEVA SFATURI ANTRENORULUI CRACIUN.SUCCES MULT VA DORESC>.