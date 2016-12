Nepotul lui Johan Cruyff este la Constanţa, la turneul „Talent Cup“ (Galerie Foto)

Nepotul lui Johan Cruyff este la Constanța, la turneul „Talent Cup“ (Galerie Foto)

Echipele Under-17 de la Academia de Fotbal „Gheorghe Hagi”, FC Barcelona, Real Madrid și Galatasaray au început, aseară, pe stadionul „Farul” din Constanța, turneul „Talent Cup”. Gică Hagi spune că, prin această competiție, unul dintre obiectivele Academiei sale, acela de a aduce echipe mari la Constanța, a fost îndeplinit. „Sunt încântat și fericit. Le mulțumesc echipelor că au venit. Sunt cluburi campioane, care ne arată ce înseamnă să fii numărul unu. Sperăm să nu-i dezamăgim pe oaspeții noștri, să-i facem să se simtă bine și, dacă se poate, să-i și batem pe teren. Pentru copiii noștri, va fi o experiență unică. Vor avea numai de câștigat. Sperăm să petrecem trei zile frumoase, să ne bucurăm de fotbal, iar lumea să vină la stadion”, a declarat Gică Hagi. Cele trei echipe oaspete sunt formații de top în întrecerile interne din Spania și Turcia, dar obiectivul lor de bază e să scoată jucători pentru echipa mare. Barcelona e lider în campionatul regional, având 18 puncte în fața celei de-a doua clasate. Din echipa care a venit la Constanța face parte și nepotul lui Johan Cruyff, fundașul dreapta Jessua Andrea Angoy Cruyff (născut în anul 1993). Real Madrid a fost campioană zonală, iar 90 la sută din acea echipă a trecut la juniorii mari (în Spania, fotbaliștii de la categoria de vârstă 1993 - 1994 evoluează doar pe plan local, nu au participare națională). De asemenea, un jucător de 1993 a fost în cantonament cu echipa mare a Realului. Majoritatea jucătorilor cu care Galata a venit la acest turneu sunt născuți în anul 1994. Cinci dintre tineri sunt componenți ai lotului național (patru jucători de câmp la 1994, portarul la 1993). Anul trecut, echipa a fost vicecampioană națională, iar acum e campioană regională. Echipa Academiei are două săptămâni de pregătire în plus față de Barca și Real Madrid, cele două demarând antrenamentele de șapte zile. „Anul trecut, am avut doi băieți la lotul național. În anturajul reprezentativei sunt mai mulți: Șerban, Buzbuchi, Iancu, Mitache, Omeag, Nicola, Coteanu, iar de la Muscă și Gavra avem mari așteptări”, a mai spus Hagi. Astăzi, în a doua zi a întrecerii, programul e următorul: ora 18: Real Madrid - FC Barcelona; ora 20,15: Academia Hagi - Galatasaray. „Constănțenii îi mulțumesc lui Gică Hagi pentru această premieră absolută în orașul nostru. Felicitări transmit și Autoritatea Națională pentru Sport și Tineret, și Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Sperăm ca Academia Hagi să demonstreze că investiția făcută dă valoare fotbalului românesc. Sunt încântată să îi cunosc pe prietenii lui Hagi de la cele trei mari cluburi. Durerea Constanței e că nu mai e viață pe stadionul Farul, dar acest turneu trebuie să trezească orașul din punct de vedere fotbalistic. Sperăm ca întrecerea să devină una de tradiție. Îi invităm pe oaspeții spanioli și turci să ne cunoască orașul” Elena Frîncu, director executiv DSJ Constanța „Pentru noi e o ocazie deosebită să participăm la această în-trecere, orga-nizată de unul dintre marile nume ale fot-balului mon-dial. Sperăm ca meciurile să fie foarte frumoase” Anil Sarifakioglu, reprezentant Galatasaray „Suntem foarte fericiți că ne aflăm la Constanța. Sperăm ca turneul să fie unul de nivel înalt, așa cum se așteptă toată lumea, și să devină tradițional, să se desfășoare anual” Toni Solis, reprezentant Barcelona „Mulțumim pentru invita-ția de a participa la turneul lui Gică Hagi. Din ce vedem, competiția e bine organizată, sperăm ca și meciurile să fie bune, iar copiii să capete experiență” Tristan David Celador Rodriguez, reprezentant Real Madrid Galata și Real Madrid au câștigat primele meciuri Rezultatele de ieri au fost: Galatasaray - FC Barcelona 2-1 și Academia Hagi - Real Madrid 0-2. La finele celor 80 de minute de joc (o partidă are două reprize de câte 40 de minute), s-au executat penalty-uri, conform regulamentului competiției, acesta fiind criteriul de departajere în caz că, la finalul turneului, două sau mai multe echipe au același număr de puncte (nu vor conta rezultatele directe sau golaverajul). Galata și Real au câștigat și la loviturile de departajere.