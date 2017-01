Nepotul lui Cosmin Contra joacă atacant la Farul II

Andreas Loch are 20 de ani și a început practicarea fotbalului în Germania, debutând la numai 16 ani în 2. Bundesliga, la Karlsruher. Născut pe 23 iunie 1989, la Timișoara, Andreas Loch a ajuns de mic în Germania, la cinci ani, când familia lui s-a stabilit în orășelul Ludwigsburg, aflat la 12 km de Stuttgart. Peste trei ani, micul Andreas s-a apucat de fotbal, la un club din Ludwigsburg, jucând apoi la echipele juvenile ale lui VfL Heilbronn (unde Liță Dumitru antrena două grupe de copii și formația mare, care activa în Liga a IV-a), SGV Freiberg și la Școala de fotbal a lui Jurgen Sundermann, un fost internațional german, care a promovat-o pe VfB Stuttgart în Bundesliga. „Întrucât eram mai dezvoltat fizic decât restul copiilor, jucam la grupe de vârstă mai mari. Spre exemplu, la Freiberg, evoluam la formația Under-19, eu având 15 ani. În această perioadă, am primit câteva oferte de la cluburi cunoscute, Stuttgart, Werder Bremen sau Karlsruher, dar pe care le-am refuzat pe moment. Până la urmă, m-am dus la Karlsruher, club care a fost insistent și mi-a oferit cel mai mare salariu, contractul fiind în primul an la juniori, iar sezonul următor la echipa mare”, povestește Andreas, pentru „Cuget Liber”. Așa a început aventura tânărului Loch la Karlsruher. Avea 15 ani. A jucat întâi la juniori, iar apoi a fost promovat la prima formație, care juca în Liga a II-a germană. A fost titular în meciul de debut, dar un grav accident de mașină l-a scos apoi din circuit pentru un an și jumătate. Așa s-a întors în România. „Vreau să mă pun pe picioare și, încet-încet, să recuperez ce am pierdut. Întâi m-am dus la Dinamo II, iar apoi am venit la Farul, unde joc la echipa secundă. Până acum, am evoluat mijlocaș central ofensiv, dar îmi place să dau goluri, astfel că acum am fost mutat atacant”, spune Andreas. Suporterul lui „Guriță” în Cupa UEFA Andreas Loch are rude celebre, fiind nepot de văr al fostului fundaș dreapta al echipei naționale a României, Cosmin Contra, văr primar cu mama faristului. În 2001, în celebra campanie de Cupă UEFA a lui Alaves (echipa de atunci a lui Contra), Andreas și fratele său au asistat pe viu la returul semifinalei Kaiserslautern - Alaves 1-4 și la finala Alaves - Liverpool 4-5, jucată la Dortmund. „În partida de la Kaiserslautern, Cosmin nu a jucat, fiind sus-pendat, astfel că am stat alături de el în tribună, iar înainte de meci am vorbit și la hotel. Ne-a oferit două tricouri de-ale sale de la Alaves, roz, cu numărul doi”, povestește Andreas, care a fost și la nunta lui Contra, unde a făcut cunoștință cu mulți jucători de la echipa națională. Debut în fața a 30.000 de spectatori „O să țin mereu minte meciul de debut la prima echipă a lui Karlsruher, în liga a doua germană. Aveam 16 ani și am jucat titular, la un meci de acasă, pe care l-am câștigat cu 2-1. Am evoluat 60 de minute, în tribune fiind 30.000 de oameni. A fost ceva de vis. Mi se părea că aud ce spune fiecare spectator” „Prelucrat“ de psiholog o săptămână „Cu o săptămână înainte de meciul de debut, am intrat pe mâna psihologului lui Karlsruher, care mi-a spus să am încredere în mine și să nu-mi fie frică, dar să-mi bag două tălpici în ghete, pentru că, în timpul meciului, o să mi se pară că o să mă scufund în ghete. Eu mi-am pus doar una, dar, în minutul 25, am cerut-o și pe a doua. Simțeam exact ce-mi spusese psihologul” Andreas Loch, jucător Farul II Are un frate portar la SSV Reutlingen Andreas Loch are un frate și o soră, ambii mai mici ca vârstă decât el. Băiatul, Alexander, are 19 ani și 1,95 m înălțime, și e fotbalist, jucând portar la o echipă de eșalon inferior din Germania, SSV Reutlingen 1905. Și sora lui Andreas a făcut sport, cochetând cu tenisul, dar în prezent a renunțat, dedicându-se studiilor școlare. Afacerile familiei: construcții, imobiliare, localuri Familia lui Andreas are o situație materială prosperă. Potrivit jucătorului de la Farul II, tatăl său administrează o firmă de construcții, care are lucrări, și în Germania, dar și în Franța, Austria, Elveția și Italia, iar mama sa gestionează un restaurant și o cafenea. De asemenea, familia Loch are imobiliare în Timișoara și București. A fost adversarul lui Müller, de la Bayern Munchen Ca junior al lui Karlsruher, Loch a jucat și contra actualei vedete a lui Bayern Munchen, Thomas Müller, cei doi fiind de aceeași vârstă. „Eram foarte buni la juniori. Nu ne gândeam decât câte goluri să dăm”, spune Andreas, care l-a avut adversar și pe un alt fotbalist din actualul lot al lui Bayern, Holger Badstuber, și el născut în 1989. Câștigător în Franța Andreas își amintește cu plăcere de două turnee de juniori la care a avut succes cu Karlsruher: o competiție de sală, unde a jucat finala, contra lui Dinamo Zagreb, și un turneu în Franța, pe care l-a câștigat, după 2-0 cu Valencia, și în care formația germană a trecut de echipe tari din Europa. Unul dintre adversarii lui Loch a fost Aron, o mare speranță a Spaniei pe atunci.