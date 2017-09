Nepoţii "Unchiului Bob", campioni la Mangalia Streetplay

Nepoții "Unchiului Bob", campioni la Mangalia Streetplay

Discipolii „Unchiului Bob” dau lovitura și la Mangalia Streetplay, turneul care a pus punct sezonului estival de baschet 3x3.La categoria Open masculin, competiția a fost câștigată de echipa 1G Talpa, formată din jucătorii Anton Diaconescu, Florin Nica și Tudor Ioan, cei care se impuneam și săptămâna trecută, la Constanța Streetplay (echipa „Unchiul Bob”), atunci când erau coordonați magistral din teren de veteranul Bogdan Amăriucăi, absent de data aceasta. În finală, 1G Talpa a învins pe Jackals Playball, scor 16-13, și a încasat premiul cel mare în valoare de 3.000 lei.Turneul care a avut loc în Portul Turistic a reunit la start 150 de jucători și a adunat în jurul terenului câteva sute de spectatori, în cele două zile de competiție.Finala categoriei sub 18 ani masculin a fost de asemenea extrem de spectaculoasă, Street Cake reușind să se impună, după un meci incandescent, în fața echipei Niște Necunoscuți, scor 19-17.Câștigătorii celor mai mici categorii de vârstă, sub 14 ani, au fost 38 Squad, la băieți, respectiv Farul fără bec la fete, în timp ce campioană la Open feminin a fost echipa The Black Pearls.Caravana baschetului 3x3 va lua o pauză de trei săptămâni, următorul turneu din circuitul national Sport Arena Streetball urmând să aibă loc la Craiova, în zilele de 23 și 24 septembrie.