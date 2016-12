Neînvinsă în Liga I, FC Viitorul pleacă spre victorie la Cluj

Un nou meci, o nouă șansă pentru elevii lui Cătălin Anghel de a obține victoria mult dorită, după trei remize, în debutulprimului eșalon al fotbalului românesc. FC Viitorul Constanța va susține, duminică, de la ora 19.00, în deplasare, meciul din etapa a IV-a a Ligii I, cu Universitatea Cluj.„U” Cluj, o echipă cu tradiție și istorie în fotbalul românesc, sprijinită moral de mulți suporteri, dar care întâmpină probleme financiare, poate cădea, teoretic, în fața grupării din Ovidiu.Cătălin Anghel urmărește victoria, ca și în celelalte partide, numai că, acum, șansele se arată în favoarea Viitorului.Clujenii vin după o înfrângere dramatică, în deplasare, cu Steaua (1-5), iar moralul acestora este, cel mai probabil, la pământ, aspect de care Viitorul poate profita.„Este bine că nu am pierdut până acum, dar mi-a părut rău că nu am avut mai mult curaj și determinare la ultimul joc. Niciunul din meciurile precedente nu l-am jucat la egal, ci doar la victorie, așa cum vom juca și în continuare. Impactul cu Liga I a fost destul de dur, am avut câteva rețineri, însă de la Cluj vrem să începem să și câștigăm. Sper să dăm totul pe teren pentru a obține cele trei puncte. Nu cred că va fi o presiune în plus pentru noi faptul că gazdele beneficiază de suportul unui public fierbinte. Orice echipă din Liga I te poate surprinde când te aștepți mai puțin, așa că nu facem diferențe că jucăm cu Astra, U. Cluj sau Steaua”, a declarat antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel.Nicolae Dică, din nou pe terenAbsent în primele trei etape ale echipei sale, „părintele” tinerilor de la FC Viitorul, Nicolae Dică este aproape recuperat după accidentarea suferită, și va juca, mai mult ca sigur, în partida de la Cluj.„Suntem conștienți că vom avea parte de un meci extrem de dificil. Nu ne culcăm pe o ureche pentru că U. Cluj a avut parte de meciuri extrem de dificile în acest debut de campionat, cu Pandurii și Steaua. Voi reveni după mai bine de o lună. De 10 zile sunt în programul echipei și am evoluat în două meciuri de pregătire. Poate nu sunt 100% la capacitate maximă în momentul de față, dar cred că sunt pe drumul cel bun. Îmi doresc mult să revin pe teren. Mi-aș fi dorit să fiu de la începutul sezonului alături de colegii mei”, a declarat mijlocașul Viitorului, Nicolae Dică.