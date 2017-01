Negocieri avansate între Giani Nedelcu şi FC Farul pentru preluarea clubului

Negocieri avansate între Giani Nedelcu și FC Farul pentru preluarea clubului

Omul de afaceri Giani Nedelcu tratează cu FC Farul pentru preluarea clubului, iar negocierile sunt avansate. Nedelcu, fost finanțator la Rocar și Știința Bacău, va veni cu un grup de firme al cărei brand va fi SC Platinium SA, cea mai mare societate de cablu din București. Gheorghe Bosînceanu se va retrage definitiv din club. Bucureșteanul Giani Laurențiu Nedelcu (35 de ani) este acționarul majoritar al SC Platinium SA, cea mai mare firmă de cablu din București (televiziune, telefonie, Internet), dar are afaceri și în Constanța. În cazul (foarte probabil) în care Nedelcu va prelua Farul, Platinium va fi brandul grupului de firme ce se vor implica la clubul constănțean. Noii investitori vor să intre cu Platinium și pe piața de telefonie și cablu din Constanța. La negocieri, Radu Rusen (directorul general al Șantierului Naval Constanța) este unul dintre reprezentanții SC Maritima Sport SA (membrul fondator persoană juridică ce deține majoritatea de voturi în Adunarea Generală a clubului), în vreme ce, de cealaltă parte, tratativele sunt conduse de avocatul Cosmin Mihăilescu, persoana mandatată de grupul de firme al lui Nedelcu. Fostul investitor de la Rocar și Știința Bacău este reprezentat la discuții și de Mircea Crainiciuc, ex-director sportiv la Farul și ex-manager general la Știința Bacău. La primă rundă de negocieri, când s-au stabilit datele principale ale preluării, a participat și Giani Nedelcu. Se intră în detalii „Am discutat câteva aspecte importante, urmând ca de astăzi să intrăm în detalii. SC Maritima Sport SA a căutat un partener care să-și asume responsabilitatea având în spate un program clar, un buget și sursele de realizare a sa. Am înțeles că noul investitor e pregătit, are un plan precis, va veni cu antrenori și cu un număr de jucători, pentru întărirea echipei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Radu Rusen. În condițiile în care Giani Nedelcu va prelua Farul, actualul finanțator, Gheorghe Bosînceanu, se va retrage definitiv din club. Cel mai probabil, Nedelcu va fi noul pre-ședinte al Consiliului Director. Mircea Crainiciuc va ocupa un post în aparatul administrativ, președinte executiv, director executiv sau manager general, după cum și Cosmin Mihăilescu va fi cooptat într-o funcție de conducere. Promovare imediată „Încă purtăm discuții, iar mâine (n.n. - astăzi) vom avea o nouă rundă de negocieri. Nu e simplu să preiei Farul, e o responsabilitate majoră, mai ales în condițiile în care echipa a căzut în Liga a II-a, dar, dacă preluarea se va realiza, suntem convinși că ne vom îndeplini obiectivele, pe termen scurt, mediu și lung. Primul e promovarea imediată, iar apoi readucerea cât mai rapidă a Farului în prim planul Ligii 1. Să revină ce a fost acum câțiva ani. Nu ne va fi deloc ușor, având în vedere că retrogradarea a afectat și moralul jucătorilor, dar important e că se încearcă o redresare rapidă, iar eu am experiența unor asemenea momente. Am mai trecut prin ele. La Farul am activat patru ani, cu rezultatele bune. În acea perioadă, echipa a urcat simțitor în clasament și am adus jucători valoroși, precum Șchiopu, Guriță, Pașcovici, iar mai nou Gerlem (ca să dau numai câteva exemple). Așa vrem să facem și acum”, ne-a spus și Mircea Crainiciuc. Potrivit fostului oficial farist, noul investitor vrea să mențină la standarde înalte și baza sportivă, „una de ținută”, astfel încât „Farul” să poată găzdui și în continuare meciuri internaționale și ale echipei naționale. Tratative cu jucători de Liga 1 „Vom veni cu o echipă de conducere cu care ne vom atinge obiectivele. Vom aduce 1-2 tehnicieni și mai mulți jucători. Nu ne va fi greu să întărim lotul. Deja purtăm discuții cu câțiva fotbaliști de Liga 1, dar vrem să menținem și unii dintre actualii componenți, precum Chico, Gaston ori Ben Teekloh. Farul a avut lot bun, de locurile 8-10 în Liga 1, nicidecum de retrogradare. Nu știu ce s-a întâmplat”, a mai arătat Crainiciuc.