„Ne vom înţelege“

Gheorghe Bosînceanu, fostul finanțator principal al Farului:

„Ne vom înțelege“

Gheorghe Bosînceanu este de părere că negocierile cu membrii fondatori minoritari ai clubului constănțean, reprezentați de Dumitru Manole, se vor finaliza printr-un acord. Președintele Consiliului Director al FC Farul, Dumitru Manole, persoana desemnată de membrii fondatori minoritari ai clubului să negocieze cu Maritima SA (membrul fondator persoană juridică cu drept majoritar de vot) pe margi-nea preluării clubului, i-a trimis, ieri, fostului finanțator principal Gheorghe Bosînceanu doleanțele în legătură cu lotul de jucători. Veste bună, cele două părți nu au cum să nu cadă de acord, după cum a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Bosînceanu. „De înțeles, o să ne înțelegem. 100% vom pune lucrurile la punct. Decizia mea de a ieși din club e definitivă și voi cădea de acord. Din partea mea, nu sunt probleme, și, din ce am înțeles din discuția cu Dumitru Manole, nici de cealaltă parte n-ar fi”, ne-a spus Gheorghe Bosînceanu. Singurele pretenții ale fostului investitor principal, care privesc drepturile federative asupra lotului A, sunt clare, consemnate în procesul verbal al penultimei Adunări Generale și votate de toți membrii fondatori. „Adunarea a aprobat, nu eu. S-a votat în unanimitate. Singura mea condiție a privit drepturile federative asupra tuturor jucătorilor care au făcut pregătirea cu lotul A. Ce se poate discuta e să nu-i iau pe toți odată. Totuși, las o bază sportivă de nivel internațional, cu licență B, în care s-au băgat milioane, las Academia de Fotbal și lotul de jucători al Farului II”, a mai arătat Gheorghe Bosînceanu. Fostul patron al Farului a repetat și ieri că părăsește definitiv clubul. Motivul principal pentru care s-a retras e că nu poate asigura de unul singur acel buget care să-i permită echipei o situare în prima treime a clasamentului Ligii 1. „Pentru ca finanțarea Farului să crească la un nivel care să-i permită obținerea de rezultate mult mai bune, eram dispus să mă asociez cu oricine altcineva, iar apoi să votăm în Adunarea Generală proporțional cu investiția. De aici am plecat. Aceasta a fost ideea: Farul să aibă rezultate mai bune. Răspunsul primit a fost însă că noii sponsori ar prefera ca eu să nu mai fiu la club. Astfel că mă retrag. Complet. Am pus stop. Nu plec pentru că nu mai am bani, ci întrucât nu îmi permit să aloc singur fondurile de care Farul are nevoie pentru a putea atinge primele șase poziții ale Ligii 1. Trebuia să intre și alții cu sume importante, pentru că, la Liga 1, era nevoie de o mărire substanțială a contractelor jucătorilor și ale antrenorilor, de o întărire a aparatului administrativ cu 1-2 oameni experimentați (care nu erau ieftini), plus câteva transferuri. Între timp, din păcate, am retrogradat. Acum, la Liga a 2-a, e necesară reconstrucția, iar jucătorii tineri să primească o șansă”, ne-a mai spus Gheorghe Bosînceanu.