„Ne bazăm mult pe tinereţea jucătorilor“

Ion Crăciun, antrenorul lui CSM Medgidia:

„Ne bazăm mult pe tinerețea jucătorilor“

Antrenorul echipei de handbal masculin CSM Medgidia, Ion Crăciun, a declarat, pentru „Cuget Liber", că speră ca, în noul campionat, tinerețea și dorința de afirmare ale jucătorilor săi să fie principalele arme ale CSM-ului în lupta dură cu celelalte competitoare. „Va fi un an foarte greu, în condițiile în care și retrogradează patru echipe. În plus, multe dintre formații s-au întărit considerabil. Noi nu stăm foarte bine financiar, dar ne punem mari speranțe în dorința de afirmare și în elanul tinerilor noștri jucători", ne-a spus Crăciun. CSM a revenit de la Tg. Jiu, unde a participat la un turneu amical, dar nu se poate antrena la Medgidia, întrucât la sală se lucrează la schimbarea parchetului, opera-țiune care încă nu a fost terminată, deși, spune antrenorul, se dăduse ca termen final data de 16 august. „Deocamdată, am obținut pentru pregătire trei poziții la Sala Sporturilor. Apoi, vom vedea", ne-a mai declarat Ion Crăciun.