„Ne batem mai rău ca fetele în curtea şcolii“

În boxul românesc, selecția șchioapătă rău, iar procedeele tehnice nu sunt bine însușite

„Ne batem mai rău ca fetele în curtea școlii“

Antrenorul federal Valentin Vrânceanu spune că boxul românesc este în colaps, având o bază putredă la nivel juvenil. În unele centre ale țării, sportivii numai a pugiliști nu arată. Prezent, marți seară, la Constanța, la masa rotundă organizată de DSJ și de Asociația Județeană de Box, antrenorul federal Valentin Vrânceanu a făcut o radiografie a boxului românesc actual, care nu e deloc încurajatoare. „Boxul românesc este în colaps. Sunt acuzat că am introdus testările tehnice, dar sunt necesare, pentru că boxăm ca acum 50 de ani. Ne batem mai rău ca fetele în curtea școlii. Elementele tehnice nu sunt bine însușite. Constanța a făcut un pas înapoi față de acum 5-10 ani, dar boxerii de aici arată totuși a boxeri, față de cum se prezintă cei din alte centre din țară. Constanța încă nu e o verigă slabă în lanțul boxului românesc, dar semnalul de alarmă care s-a tras e bun. Selecția șchioapătă rău. Trebuie să găsim alte metode de a atrage copiii la box. Ducem lipsă de modele. Dacă tot ne-am apucat de meserie, să ne-o facem cu pasiune”, a spus Vrânceanu. Situația e gravă și la nivelul seniorilor, unde România nu mai are valori adevărate, care să devină campioni europeni sau mondiali. În fața acestei situații, Federația s-a gândit să-l reactiveze pe faristul Ionuț Gheorghe, după ce Traian Lupu, cel care i-a luat fața în ultimul timp la lotul național, a dezamăgit. Ionuț va fi urmărit la Cupa României pentru seniori de la Iași (9 - 12 martie). Chinuiți de mici Valentin Vrânceanu a acuzat și că tinerii boxeri sunt chinuiți de mici pentru niște medalii, neținându-se cont de planul pe termen lung. Copiii sunt storși de vlagă de la vârste fragede, iar la 17 - 18 ani nu mai au dorință, putere și interes pentru box, pierzându-se. „Nu vă amăgiți cu campionii de la copii, înșelând astfel vigilența oamenilor cu bani. Nu vă jucați cu viața copiilor. Boxul de performanță a devenit o afacere, în care, în primul rând, trebuie să dați dovadă de răbdare”, le-a spus antrenorilor de la cluburile constănțene Elena Frîncu, directorul coordonator al DSJ Constanța. Cum s-a pierdut Irinel Orăscu Constanța are, în momentul de față, două exemple de tineri boxeri, foști componenți ai loturilor naționale, Irinel Orăscu (BC Adan, Farul) și Ionuț Băluță (CS Năvodari), care s-au născut talente, dar sunt pe cale să moară speranțe. Orăscu a fost descoperit și pregătit, până la transferul la Farul, de antrenorul care l-a șlefuit și pe Ionuț Gheorghe, Aurel Simionescu. „Orăscu urma să vină din urmă și să-l copieze pe Ionuț, dar două momente nefericite l-au trimis pe lângă box. Primul, când a fost nedreptățit la o selecție pentru alcătuirea lotului ce urma să meargă la Campionatul European, iar al doilea în momentul transferului la CS Farul. Antrenorul lotului național, Titi Tudor, l-a lăsat acasă pe Irinel și l-a luat la Europene pe Ciprian Florea, de la Dinamo, pe care Orăscu l-a bătut măr la selecție. De atunci s-a pierdut Irinel. Apoi, alături de alți patru boxeri, l-am dat la Farul, dar a renunțat după o singură zi de antrenament, spunând că nu poate să lucreze cu Ilie Dascălu. Păcat că nu s-a ținut de acest copil”, a spus Simionescu. În replică, antrenorul farist Mihai Constantin a spus că Irinel Orăscu a fost bine primit la Farul și s-a făcut tot ce se putea face, dar băiatul nu putea fi adus cu arcanul la sală, după ce „a venit o lună, apoi a dispărut, iar apoi a venit cu intermitențe”. Ionuț Băluță nu s-a încadrat în greutate Reprezentanții CS Năvodari (Constantin Dinicu - director executiv, Ablalim Ferodin - antrenor) au spus că Ionuț Băluță fusese angajat și primise o aprobare de garsonieră, dar, în urmă cu o lună, a spus că nu mai vine la box. „Ionuț a avut unele probleme personale și n-a mai venit la sală. A luat patru kilograme în greutate”, a declarat Dinicu. „Băluță a fost exclus din lot pentru că nu se mai încadra în limita de greutate. Poate că e doar o rătăcire a sa, iar, după o pauză, va reveni la box și astfel nu îl vom pierde”, a spus și Ablalim.