Naţionalele sub 19 şi sub 21 de ani s-au desfiinţat

Criza lovește dur în rugby-ul românesc juvenil

Naționalele sub 19 și sub 21 de ani s-au desființat

Criza economică din rugby-ul mondial nu putea ocoli nici România și, în consecință, s-au desființat două echipe naționale: cea sub 19 ani și cea sub 21 ani. Cele două reprezentative nu mai au, practic, competiții la nivel internațional, așa că, în acest an, nu își mai regăseau rostul existenței. Dispariția actuală nu exclude revenirea acestor formații în sezonul următor. Altfel, săptămâna viitoare, vor fi desemnați antrenorii echipelor naționale care își continuă activitatea, aceștia urmând să fie validați de Biroul federal al FRR.