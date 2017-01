Naţionalele de lupte pe plajă, de la Mangalia, la Amara. Cine sunt adevăraţii perdanţi

Naționalele de lupte pe plajă, de la Mangalia, la Amara. Cine sunt adevărații perdanți

Articolul din ediția de luni a ziarului nostru, despre mutarea Campionatului Național de lupte pe plajă de la Mangalia la… Amara, a generat o serie de comentarii, cele mai multe venite din partea unor specialiști ai fenomenului. Dintre mesajele transmise, l-am selectat, astăzi, pe cel al multiplei campioane Estera Dobre.Sportivi, antrenori, conducători de cluburi, foști campioni sau simpli pasionați ai luptelor - cu toții au luat poziție față de această decizie controversată a Federației Române de Lupte, iar punctul de vedere al Esterei Dobre atinge multe aspecte sensibile.„Sunt lupte pe plajă? E simplu: să fie pe plajă, indiferent unde ar fi acea plajă: Mangalia, Constanța, Venus, Neptun etc. Și da, copiii sunt atrași de deplasări. Dacă nici măcar stimulentele astea nu se mai bagă în seamă, atunci cum îi mai aducem în sală? Antrenorii nu mai au salarii să își permită să le cumpere câte o ciocolată. Au fost mari campioni care s-au apucat de acest sport pentru că se dădea mai mult salam la masă… Totul e o joacă la început, până se transformă în pasiune și dragoste pentru acest sport dificil. Iar copiii sunt stimulați prin recompense plăcute și dorite de ei”, a declarat Estera Dobre.„Trăim în țara în care valorile sunt sfidate, urâte, disprețuite... avem impresia că banul e valoare și banul cumpără valoarea. De fapt, e exact invers: valoarea cumpără și ar trebui să facă banul. Nu înseamnă că, dacă avem bani, avem și valoare! Suntem «educați» să îi respectăm și să ne aplecăm în fața celor cu bani, nu cu valoare. Este o mare eroare! Cu bani și stimulente crești valori, nu cumperi! Banul e doar un schimb al valorii. Cunosc oameni a căror singură calitate e că au mulți bani și care cred că li se cuvine să comenteze și să critice valoarea unui sportiv medaliat, oameni care nu au mirosit vreodată o medalie a acelui sportiv...Sunt copii care vin în sală, la acest sport, care nu au avut și poate nu o să aibă niciodată ocazia să vadă marea. Era un stimulent pentru ei”, a postat campioana, pe o rețea de socializare.Un alt utilizator al rețelei, al cărui cont se intitulează Lupte Oradea, reamintește conducerii Federației Române de Lupte că această instituție se află, în primul rând în slujba cluburilor.„Suntem peste 120 de cluburi din toată țara care am semnat memoriul pentru menținerea acestei competiții pe litoral”, afirmă utilizatorul orădean.La rândul său, Vasile Andrei, fostă glorie olimpică a luptelor românești, are un comentariu interesant, urmat de un îndemn: „Nu cred că FRL, prin președintele Răzvan (n.r. - Pîrcălabu) și secretarul general Grigore, nu realizează că fac un deserviciu luptelor luând decizii ca acestea. Fiți în slujba luptelor!”.Pe de altă parte, Marian Moraru, tehnician care provine de la clubul din Amara, invocă - pe bună dreptate - noțiunea de exclusivitate.Îi răspund personal: Da, competiția este organizată de FRL, toată stima, iar Mangalia nu are nicio exclusivitate. Însă, deciziile nu se iau în favoarea cluburilor, a sportivilor și a antrenorilor? Opiniile a peste 100 de oameni care vor să vină la turneu la mare nu sunt importante? Nu cumva există o legătură între această decizie și divergențele apărute între conducerea federației și colaboratorii constănțeni? Câtă „înțelepciune” este în decizia de a muta un campionat de pe litoral, într-o stațiune a… pensionarilor și a pacienților dornici de tratament cu nămol? Cine are cu adevărat de pierdut?Vom urmări cu atenție fenomenul și vom reveni asupra subiectului în edițiile viitoare.