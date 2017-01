Naţionalele de lupte libere pentru juniori se organizează la Mangalia

Naționalele de lupte libere pentru juniori se organizează la Mangalia

Începând de mâine, la Sala de Sport a Liceului Callatis Mangalia se va organiza primul turneu de calificare a Campionatul Național de lupte libere pentru juniori, care va reuni aproximativ 400 sportivi din toată țara. Competiția se va desfășura de mâine, când va avea loc cântarul oficial, continuând cu cele două zile de competiție, sâmbătă și duminică.Sudul litoralului este din nou gazda unei importante competiții de lupte. Astfel, în perioada 1-3 martie, la Mangalia, se va demara primul turneu de calificare a CN de lupte libere individuale pentru juniori, competiție importantă pentru tinerii luptători români, care vor trebui să facă cumul de puncte pentru a trece în finală.„Ne-am specializat în segmentul luptelor, în a organiza competiții, atât amicale cât și oficiale, așa cum este acest Campionat Național. Avem un echipaj destul de puternic alcătuit din foști luptători și în momentul de față sunt în jurul nostru și ne ajută. Pentru această competiție sunt înscriși 300-400 de sportivi. Vor participa toate cluburile școlare sportive, toate cluburile sportive municipale din țară, care au juniori de lupte libere, băieți și fete, vor fi prezenți aici. Este turneu de calificare pentru finală”, a declarat președintele CS Mangalia, Ionel Luca.Ca la fiecare competiție organizată, cei de la Mangalia au făcut tot posibilul pentru a oferi sportivilor o atmosferă mai frumoasă, lucru pe care nu-l vor uita nici de această dată.„Obiectivul nostru este de a organiza cât mai bine această competiție, ca oaspeții noștri să fie mulțumiți de condițiile pe care le punem la dispoziție. Țin să mulțumesc colaborării bune cu Primăria Mangalia, care ne-a pus la dispoziție Sala de Sport de la Liceul Callatis. Mulțumim tuturor care sunt în mijlocul sportului”, ne-a mai spus Ionel Luca.Programul competițional: vineri, ora 17.00, va începe cântarul oficial; sâmbătă, începând cu ora 10.00 - prima zi de competiție, evenimentul urmând a se relua și duminică.„Avem experiență în a organiza asemenea competiții, este mai greu că este primăvară, dar ne descurcăm. Sunt doar două turnee iar sportivii trebuie să acumuleze puncte pentru a putea accede în finală. Anul acesta, s-a schimbat modul de organizarea a Campionatului Național, sunt două turnee de calificare iar finala va fi cu 6 sportivi plus 2 sportivi invitați, în caz că sunt probleme medicale cu ceilalți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, vicepreședintele CS Mangalia, Lucian Luca, cel care îndeplinește și funcția de vicepreședinte al FRLupte.Din Constanța, vor participa: de la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” (antrenori Ioan Giuglea si Valentin Dobrin) - Nicolae Sașu 60 kg, Cristina Marin 84 kg, Ștefan Marin, Cosmin Caraion, ambii 120 kg; CS Mangalia (antrenor Marian Oancea) - Răzvan Roman; CSS Mangalia ( antrenor Marian Oancea) - Liviu Costache 60 kg, Mădălin Pârvulescu 84 kg, Nicoleta Popa 55 kg, Denisa Macovei 72 kg.Naționalele de lupte greco-romane, la BucureștiCampionatul Național de lupte greco-romane se va desfășura în Capitală, în tandem cu cel de la Mangalia. De la Constanța vor participa: Ilias Ozgean 50 kg, Iulian Grăjdan, Ștefan Valentin, Stelian Motoloi, toți 55 kg, Sebastian Agrigoroșoaei 74 kg (LPS „N. Rotaru”), Alexandru Toader 66 kg, Silviu Marin 84 kg (CSS Medgidia, antrenor Daniel Toader), Laurențiu Gâțu 84 kg (CS Farul, antrenor Vasile Dușu).„Sperăm să calificăm cel puțin patru sportivi. Este mai greu la Ilias Ozgean, fiindcă este ultimul an la cadeți și are doar 50 kg, dar am vrut să-i dau câteva meciuri”, a precizat antrenorul Ioan Giuglea.