Naţionala renăscută

Lituania - România 0-1, în preliminariile Campionatului Mondial de fotbal 2010

Naționala renăscută

Condusă în premieră de selecționerul Răzvan Lucescu, naționala de fotbal a României a învins, sâmbătă seară, la Marijampole, cu scorul de 1-0 (1-0), echipa Lituaniei, într-un meci contând pentru Grupa a 7-a preliminară a Campionatului Mondial din 2010. Lucescu jr. a promis „schimbarea la față” a naționalei și s-a ținut de cuvânt. A mers pe mâna celor mai în formă jucători din Liga I și strategia a dat roade. România a combinat eficient și în viteză, și-a creat multe faze de gol și s-a apărat fără greșeală, afișând o siguranță pe care o credeam de mult pierdută. Unicul gol al partidei a fost marcat de Ciprian Marica, în minutul 38, care a primit un balon la aproximativ 18 metri și l-a învins pe goal-keeper-ul lituanian cu un șut fulgerător, la colțul scurt, însă cel mai bun jucător de pe teren a fost Iulian Apostol, fostul mijlocaș al Farului „arând” terenul 90 de minute. „A fost o seară pe care nu o voi uita niciodată. Nu am avut emoții foarte mari, pentru că nu m-am apucat ieri de fotbal, am o experiență în cupele europene pe care mulți și-ar fi dorit-o. Nu am avut de ce să am emoții. Când simți că echipa merge, e atentă, își dorește, avem convingerea că putem să o facem, nu ai de ce să ai emoții. Lituania este o echipă bine organizată, agresivă, poate surprinde adversarii. Am avut un plus mare la tehnică. Este un rezultat care nu reflectă cu exactitate ce s-a întâmplat în teren, am avut cinci-șase ocazii mari. Lituanienii nu știu dacă au avut vreo jumătate de ocazie”, a declarat Răzvan Lucescu. Selecționerul român a folosit următoarea formulă de echipă: Coman - Săpunaru, Rădoi, Chivu, Raț - Mara (min. 73, M. Roman), Ghioane (min. 90, C. Lazăr), Apostol, Cr. Tănase - Dănciulescu, Marica (min. 85, M. Niculae). *** Grupa a 7-a preliminară Rezultatele meciurilor de sâmbătă: Lituania - România 0-1, Serbia - Austria 1-0. Clasament 1. Serbia 6 5 0 1 13-5 15 p 2. Franța 5 3 1 1 7-6 10 p 3. Lituania 7 3 0 4 6-6 9 p 4. Austria 6 2 1 3 7-9 7 p 5. România 6 2 1 3 7-10 7 p 6. Ins. Feroe 4 0 1 3 1-5 1 p Partidele următoare: Ins. Feroe - Serbia (10 iunie), Ins. Feroe - Franța (12 august), Franța - România, Austria - Ins. Feroe (5 septembrie).