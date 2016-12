„Naţionala a reuşit foarte puţin în barajul cu Grecia“

Președintele FRF, Mircea Sandu:

„Naționala a reușit foarte puțin în barajul cu Grecia“

Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a declarat, ieri, la Dolce Sport, că naționala României a reușit foarte puțin în barajul de calificare la CM 2014 cu Grecia, precizând că o analiză a evoluției tricolorilor se va face în cadrul ședinței Comitetului Executiv din 16 decembrie. „Într-o dublă în care aveam șanse reale, nu am reușit decât parțial, în retur, ceva spectaculos. E foarte puțin. Noi avem la 16 decembrie un Comitet Executiv și atunci vom analiza și vom avea raportarea tuturor activităților de la comisii și de la echipele naționale. Obiectivul este calificarea la EURO 2016. Formatul competiției de atunci va fi unul destul de permisiv, pentru că se vor califica echipele de pe locurile 1, 2 și cinci echipe de pe locurile 3 din nouă grupe. Deci, indiferent cine va fi antrenorul echipei naționale, obiectivul va fi destul de ușor de realizat”, a declarat Mircea Sandu. Boss-ul FRF a adăugat că nu a discutat cu selecționerul Victor Pițurcă de la meciul retur cu Grecia, dar este convins că acesta este dezamăgit de ratarea calificării. „Sunt convins că Pițurcă e dezamăgit. Nu am vorbit, o să vorbim la 16 decembrie, dar poate o să mai vorbim până atunci. Trebuie să recunoaștem: noi am făcut 19 puncte, iar în mod normal 19 puncte nu erau suficiente pentru a ajunge la baraj dacă nu aveam o echipă foarte puternică în grupă, Olanda, care ne-a învins pe noi de două ori, pe Turcia de două ori și pe Ungaria de două ori. Și datorită acestui fapt am ajuns la baraj”, a spus Sandu.