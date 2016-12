„Naşul” se gândeşte să-i prelungească contractul lui Răzvan

Deși, în preliminariile Euro 2012, România depășește doar Luxemburg

„Nașul” se gândește să-i prelungească contractul lui Răzvan

Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a declarat, ieri, la revenirea din Belarus, că selecționerul Răzvan Lucescu are în continuare susținere, în ciuda rezultatelor nesatisfăcătoare înregistrate de echipa națională în primele două meciuri din preliminarii. Întrebat dacă Răzvan Lucescu se mai bucură de sprijinul său, Mircea Sandu a răspuns: „S-ar putea să-i prelungim contractul până în 2014". „Nașul” consideră că, în ciuda scorului de 0-0, România a jucat mai bine decât Belarus, însă, „din păcate, în loc de șase puncte, după 1-0 și apoi acele ocazii importante în meciul de ieri (n.n. - marți), avem două puncte. Suntem într-o grupă care se întinde de la plus la minus unu. E bine însă că Franța a învins Bosnia. Dacă noi am fi câștigat măcar unul din cele două jocuri, era mai bine. Dar să batem noi în Franța mai întâi”. „Răzvan Lucescu are toată susținerea. Trebuie să recuperăm punctele pierdute cu Albania și Belarus în meciul cu Franța”, a spus și directorul general al Federației, Ionuț Lupescu. „Am făcut un joc bun, dar nu marcăm, trecem printr-o perioadă ghinionistă. Avem aceleași șanse de calificare ca și înainte de startul campaniei”, a spus Răzvan Lucescu, cel care, după meci, a plecat în vacanță. În afară de Belarus - România 0-0, marți seară, în etapa a doua a grupei D a preliminariilor Euro 2012, s-au mai înregistrat rezultatele: Albania - Luxemburg 1-0 (Salihi 37) și Bosnia - Franța 0-2 (Benzema 72, Malouda 78), clasamentul fiind: 1. Albania - 4p, 2. Belarus - 4p, 3. Franța - 3p, 4. Bosnia - 3p, 5. România - 2p, 6. Luxemburg - 0p. Runda viitoare programează partidele: Luxemburg - Belarus, Albania - Bosnia (8 octombrie) și Franța - România (9 octombrie).