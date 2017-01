Născut învingător! Gigi Pambuca, ales membru în Biroul Federal al FR de Lupte

Lumea luptelor românești și-a desemnat, ieri, noua structură de conducere. Unica federație care a cucerit o medalie olimpică la JO de la Rio 2016 a decis să meargă pe linia continuității, iar Constanța va avea și ea un reprezentant în forul decizional.133 din cei 156 de membri afiliați ai Federației Române de Lupte au participat, ieri, la Adunarea Generală a FRL, desfășurată la sediul Comitetului Olimpic și Sportiv Român.Singurul candidat pentru postul de președinte a fost Răzvan Pîrcălabu, acesta fiind votat în unanimitate. În condițiile în care nu a avut adversar, iar lumea a apreciat faptul că FRL și-a trecut în cont o medalia olim-pică după o pauză de 24 de ani, Pîrcălabu și-a asigurat, practic, victoria, încă dinaintea începerii scrutinului.Mult mai încinsă a fost disputa pentru posturile de vicepreședinți și membri ai Biroului Federal.În cursa pentru o poziție de vicepreședinte a intrat și Lucian Luca, însă președintele ASM Callatis Mangalia nu a reușit să-și păstreze mandatul câștigat acum patru ani. Luca a obținut numai 23 de voturi și a ieșit din competiție, noii vicepreședinți fiind Alexandru Ballai și Constantin Borăscu.Constanța nu a rămas, însă, fără reprezentant în structura de conducere. Eroul zilei este Gigi Pambuca, președintele Asociației Județene de Lupte Constanța fiind ales în funcția de membru al Biroului Federal, alături de Adrian Dacica, Ferenc Gyarmati, Anton Arghira, Marian Sandu și Constantin Scuturiciu.Așadar, realizările din cei aproape opt ani de mandat la cârma luptelor constănțene nu au rămas fără ecou, iar Gigi Pambuca face acum pasul către administrația centrală.v v v„A fost o bătălie foarte strânsă, cea în care se decidea componența Biroului Federal. Am fost opt candidați pe șase posturi, fiecare venind cu idei și proiecte interesante pentru dezvoltarea luptelor românești. Am satisfacția victoriei, ceea ce de-monstrează faptul că lumea a avut încredere în mine, în ceea ce pot face pentru federație, pentru lupte în general. Am fost un învingător ca sportiv, am participat la marea întrecere olimpică, acum a venit timpul să demonstrez că sunt performant și în administrația centrală. Sunt multe de spus, am numeroase proiecte de prezentat, dar, acum, la scurt timp după alegeri, vreau să punctez un singur lucru. Ideea generală a proiectului meu este dezvoltarea sectorului juvenil, să înființăm cât mai multe centre pentru copii, să aducem cât mai mulți copii la sală, la saltea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele AJL Constanța, Gigi Pambuca.