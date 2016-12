Na Li confirmă că se retrage din activitate

Ştire online publicată Vineri, 19 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Jucătoarea chineză de tenis Na Li, în prezent numărul 6 mondial, a confirmat, vineri, că se va retrage din activitate, din cauza problemelor fizice."Deoarece nu mai sunt în măsură să joc la același nivel am luat decizia care se impune: să mă retrag din activitate. Ceea ce am realizat în carieră depășește toate visele mele și cea mai mare mândrie este că am adus glorie țării", a declarat jucătoarea de 32 de ani, câștigătoare a Australian Open în acest an și laureată la Roland Garros în 2011.