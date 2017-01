CSS Bacău - CSU Neptun 31-24, în Divizia A de handbal masculin

N-au gestionat bine finalul de meci

Echipa de handbal masculin CS Universitar Neptun a încheiat cu o nouă înfrângere ediția 2007 / 2008 a Diviziei A. În etapa a șaptea, ultima, a returului secund al Seriei A, formația antrenată de profesorul Mihail Făgărășan a pierdut meciul de la Bacău, scor 24-31 (11-17) în fața CSS-ului din localitate. „Chiar dacă a pierdut, echipa mea a făcut un joc destul de bun. Băieții au avut un start ezitant, dar și-au revenit pe parcurs, au declanșat cursa de urmărire și s-au apropiat la un singur gol diferență, 20-21, în minutul 45. Din păcate, nu am mai menținut ritmul, finalul a aparținut băcăuanilor, care, împinși de la spate și de arbitri (n.r. - bri-gada Agavriloaie / Bura, din Iași), au câștigat la un scor prea sever față de realitatea din teren, mai ales că am ratat cinci aruncări de la 7 metri”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihail Făgărășan. Celelalte rezultate ale ultimei runde: CSM Focșani - Politehnica Iași 26-24, Universitatea Galați - HC Vaslui 33-18. CSU Neptun a terminat campionatul pe locul șase, cu 12 puncte. Ocupanta poziției întâi, U Galați (43 p), va intra în barajul de promovare în Liga Națională. „Faptul că am dus la bun sfârșit campionatul, că ne-am rodat juniorii și am permis și altui grup de seniori ce nu au, încă, valoare de HCM să acumuleze experiență reprezintă principalul câștig. Avem câteva valori individuale, precum Mihnea Stere și Paul Sas, ambii împrumutați de la HCM, dar sunt și alți handbaliști în creștere. În plus, Sas a fost deja cooptat în lotul naționalei de tineret a României, care va evolua la EURO 2008. Pentru sezonul viitor, în funcție de ce susținere vom avea, ne putem stabili obiective și mai îndrăznețe”, a adăugat Făgărășan.