Sâmbătă, de la ora 11, CSM Rm. Sărat - FC Farul

N-ar trebui să aibă probleme cu „lanterna“

„Marinarii“ sunt favoriții cerți ai meciului contra codașei clasamentului, echipă aflată în evidentă suferință. Oaspeții vor ca, odată cu acest meci, să înceapă o nouă serie de patru victorii consecutive. Meci de 2 solist la Rm. Sărat. Aflați la trei puncte de promovare, constănțenii nu concep să se împiedice de ultima clasată, care, etapa precedentă, a pierdut cu 0-8 meciul cu Sportul Studențesc. Farul nu privește însă de sus meciul, pusă în gardă de terenul prost și de așteptata baricadă din poarta CSM-ului. „Sunt convins că, totuși, vom avea un meci dificil. Buzoienii au pierdut doar două partide în propriul fief și au de partea lor terenul, mic și cu suprafața de joc precară. Dacă vom trata meciul cu seriozitate și vom marca repede, CSM va trebui să iasă la joc, ceea ce ne va conveni. Dacă nu, vom avea probleme. Nu ar trebui să conteze absențele noastre, pentru că avem un lot de 20-22 de jucători de valori apropiate”, a declarat mijlocașul Bogdan Andone. „Nu cred că vom avea probleme mari în apărare, mai degrabă ne va fi puțin mai greu în atac, căci cei din Rm. Sărat se vor pune pe două linii, ca toate echipele care joacă cu noi. Dacă ne facem jocul din seria de patru victorii, sigur vom câștiga”, a spus Vasilică Păcuraru, înlocuitorul lui Mățel pe postul de fundaș dreapta. „Nu e o noutate pentru mine că voi juca fundaș dreapta, am mai interpretat de câteva ori acest rol. Sper să mă achit bine de sarcini și să nu primim gol. Mă înțeleg bine cu Barbu, ne știm de mult și nu cred că apărarea va avea de suferit la omogenitate. Sperăm să facem un joc bun”, a completat fostul internațional de tineret. Pe lângă Mățel, de la Farul vor mai lipsi Papp (convocat și el la echipa națională), dar și golgheterul Chico, suspendat, a cărui absență va trebui să fie suplinită și de juniorul Cosmin Matei. „Nu contează cine va înscrie, important e să câștigăm. Eu joc meci de meci motivat și că dăruire. Teoretic, Rm. Sărat ne poate pune probleme (majoritatea echipelor cu care am jucat ne-au creat unele dificultăți), însă mă îndoiesc că buzoienii ar putea scoate un egal sâmbătă”, a punctat Matei. Formația probabilă a Farului: Sardescu - Păcuraru, Barbu, Diogo, Gaston - B. Andone, B. Teekloh, Rusmir, C. Matei - Cristocea, M. Ene. Arbitrează Mugurel Vădan (București); asistenți, George Fridl (Comănești), Dan Ilieș (Brașov); rezervă, Florin Ionescu (Ploiești); observatori, Nicolae Rainea (Galați), Emil Tudor (Târgoviște).