„N-am lucrat niciodată cu jumătăţi de măsură“

Dorinel Munteanu s-a retras oficial, ieri, de la echipa națională

„N-am lucrat niciodată cu jumătăți de măsură“

Dorinel Munteanu, fotbalistul cu cele mai multe selecții la echipa națională, și-a anunțat, ieri, în mod oficial, retragerea din prima reprezentativă. „Neamțul“ a spus că mai putea face față din punct de vedere fizic, dar că interesele lui se îndreaptă spre echipa de club, FC Vaslui. „Orice început are și un sfârșit. Diferența a fost făcută între a vrea și a putea. Simt că trebuia să se întâmple. Eu mai puteam face față la un asemenea nivel, dar obiectivele mele sunt altele. Vreau să joc cu FC Vaslui în cupele europene, iar pentru acest lucru nu mă puteam împărți în două. De aceea, am ales să mă retrag, pentru că nu sunt obișnuit să lucrez cu jumătăți de măsură“, a explicat Dorinel Munteanu. Bucurie, dar și tristețe în sufletul fotbalistului. „Neamțul“ părăsește cu fruntea sus tabăra tricolorilor, după multe campanii în care a dus greul: „Mă încearcă un sentiment confuz, nu știu dacă să mă bucur sau să fiu trist. Însă, e mai bine așa. Vreau să îmi aduc aminte de cele mai frumoase momente petrecute la echipa națională, de prima convocare, din 1991, de selecția cu numărul 100, în meciul cu Ungaria, la Budapesta, și la selecția cu numărul 134, care a avut loc de curând”. Dorinel a ținut să mulțumească tuturor celor care l-au ajutat pe parcursul celor 16 ani în care a ac-tivat pentru prima reprezentativă: „Am trăit intens toți acești ani. Țin să mulțumesc echipei naționale și fotbalului pentru ceea ce mi-au oferit. Tuturor celor care m-au ajutat le garantez pe viață respectul meu. Mulțumesc familiei, antrenorilor care m-au scos la suprafață, suporterilor și presei, pentru că, în toată această perioadă, m-au ținut cu picioarele pe pământ. Nu în ultimul rând, îi mulțumesc domnului Pițurcă, deoarece m-a apreciat în funcție de randament, și nu de vârstă“. O decizie irevocabilă Conform agenției NewsIn, decizia fotbalistului este irevocabilă. „La vârsta pe care o am, nu pot s-o mai iau de la capăt, însă, cel puțin anul acesta, rămân jucător activ la Vaslui. Niciodată nu mi-am propus să bat recorduri și să obțin titulaturi și supremație. Am devenit cel mai selecționat jucător doar pe baza prestațiilor mele“, a spus fostul „optar“ al Naționalei.