N-a făcut poliţie politică

N-a făcut poliție politică

Deși nimeni nu i-a cerut așa ceva, Florian Constantin a prezentat membrilor asociației documentul oficial prin care se atestă faptul că nu a făcut poliție politică. „Am cerut avizul de la Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității și răspunsul a fost clar: nu am fost colaborator, sub nicio formă, al securității. Înainte de 1989, am efectuat numeroase deplasări în străinătate, dar n-am făcut rapoarte sau alte lucruri rele. Dosarul meu este curat”, a ținut să puncteze Constantin.