Mutule, reglează-ţi tirul!

România - Muntenegru, ultimul amical al tricolorilor înainte de EURO 2008

Mutule, reglează-ți tirul!

În week-end, echipa națională de fotbal a României va întâlni, în premieră, selecționata Muntenegrului, în cel din urmă test al tricolorilor înainte de startul turneului final al Campionatului European, care va avea loc, luna viitoare, în Austria și Elveția. Selecționerul Victor Pițurcă ar putea folosi următoarea formulă: Lobonț, Contra, D. Goian, Chivu, Raț, Fl. Petre, Codrea, M. Rădoi, Cociș, Mutu, M. Niculae, dar nu sunt excluse modificări, în special în linia de apărare, după ce, fundașul Dorin Goian a părăsit mai devreme antrenamentul de vineri, dând din nou emoții suporterilor naționalei. „Goian are ceva probleme, va face o investigație, pentru că la tendon simte o anumită durere. Sper să nu fie vreo problemă serioasă”, a declarat Pițurcă, adăugând că are deja în minte înlocuitori pentru fundașul Stelei: „Știu cine l-ar putea înlocui pe Goian, am două variante, dar nici nu vreau să mă gândesc la acest lucru”. Meciul amical dintre România și Muntenegru se dispută sâmbătă, 31 mai, de la ora 20.45, pe stadionul „Steaua”, și va fi transmis în direct de Antena 1. Delegația tricoloră va decola spre St. Gall pe 2 iunie, la ora 11.30, de pe aeroportul „Henri Coandă”. România face parte din Grupa C a Campionatului European, alături de Olanda, Italia și Franța. Lassana Diarra: „Trebuie să fim atenți la români” Mijlocașul echipei naționale a Franței, Lassana Diarra, a declarat, vineri, că va aborda meciul cu România, de la turneul final al Campioantului European, ca și cum ar fi cu Italia sau Olanda. „România este o echipă cu jucători buni. Nu știu dacă voi avea ocazia să joc în acest meci, dar, dacă voi fi folosit, voi juca ca și cum aș avea în față Italia sau Olanda. Va trebui să fim foarte atenți la români. Personal, mă simt bine și, dacă antrenorul va apela la mine, voi răspunde prezent”, a afirmat Diarra.