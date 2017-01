„Mutu poate ajunge la o echipă mare şi la 30 de ani“

Selecționerul Victor Pițurcă:

„Mutu poate ajunge la o echipă mare și la 30 de ani“

Ştire online publicată Joi, 30 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Victor Pițurcă, a declarat, ieri, că atacantul Adrian Mutu se poate transfera la o echipă mai mare decât Fiorentina, anul viitor, chiar dacă, în luna ianuarie, acesta va împlini 30 de ani. „Adrian Mutu depinde doar de el, doar de prestațiile lui. Chiar dacă și-a prelungit contractul cu Fiorentina, dacă joacă bine și marchează goluri, Mutu e pasibil de un transfer la o echipă mare, deși o să împlinească 30 de ani, în ianuarie. Acesta nu este un impediment”, a spus selecționerul Victor Pițurcă. Referitor la divergența de opinii pe care ar fi avut-o cu Mutu, în privința unei intervenții chirurgicale la care acesta ar urma să fie supus, Pițurcă a afirmat că presa a amplificat artificial subiectul. „Nu s-a înțeles foarte bine. Am văzut că a apărut prin ziare că am fi intrat noi în conflict, nici nu se pune problema. Eu am avut o discuție cu doctorul, am avut o discuție și cu Adrian și i-am spus că, în funcție de cum se simte la momentul ăsta, să facă ce trebuie făcut. Are și el o vârstă, a ajuns la o maturitate la care nu trebuie să îi mai dea nimeni sfaturi de acest gen. Știe foarte bine ce are de făcut”, a explicat tehnicianul.