Mutu, aproape de un transfer bombă. Pe cine vrea să aducă la Dinamo

Ştire online publicată Luni, 14 Noiembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Potrivit presei italiene, Mexes va da curând un răspuns, el cântărind o altă ofertă pe care o are.Philippe Mexes a jucat timp de șapte sezoane la AS Roma (2004-2011) acolo unde a fost coleg și cu Cristi Chivu,cu care a făcut multă vreme pereche în centrul defensivei. Mexes are 34 de ani, iar ultima echipă la care a evoluat este AC Milan. El și-a reziliat însă contractul cu ''rossoneri" în acestă vară.Mexes nu se află sub contract cu nicio grupare, iar dacă discuțiile cu Dinamo se vor materializa el ar urma să ajungă la Dinamo în această iarnă.