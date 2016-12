La CM 2011, vor participa și cinci canotoare din generația mai în vârstă

Mutare surpriză: revine „vechea Armada“!

Ştire online publicată Sâmbătă, 19 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Canotaj, Elisabeta Lipă, a declarat, vineri, că Viorica Susanu, Georgeta Andrunache, Aurica Bărăscu, Rodica Șerban și Ioana Rotaru, care își anunțaseră retragerea după Jocurile Olimpice de la Beijing 2008, vor participa la CM din acest an, în vederea pregătirii JO de la Londra 2012. „Fetele de la lotul olimpic sunt în grafic. Ceea ce mă bucură este că doar la auzul știrilor că fetele «bătrâne», Susanu, Andrunache, Bărăscu, Rotaru și Șerban, au de gând să revină pentru Jocurile Olimpice, automat li s-au aprins beculețele și au abordat cu o altfel de gândire pregătirea. Este clar că își doresc să facă parte din echipa pentru Jocurile Olimpice, știu că va fi o concurență foarte mare și că trebuie să se autodepășească la fiecare antrenament. Cu siguranță, pe cele mai în vârstă le vom vedea în acest an la Campionatele Mondiale”, a spus Lipă. Președintele FRC a precizat că cele cinci sportive se vor pregăti individual și nu este nevoie ca acestea să participe la stagiile de pregătire ale lotului național. „Până atunci, având în vedere experiența lor de la atâtea competiții, nu se mai pune problema să fie legate de cantonamente la fel ca și cele tinere. Ele se pregătesc pe cont propriu, fiecare știe ce are de făcut, știu unde trebuie să ajungă și astfel, pregătirea o abordează în felul lor”, a explicat Elisabeta Lipă. A supervizat Naționalele pe ergometru Vineri, la București, au avut loc Campionatele Naționale pe ergometru pentru seniori și juniori. Elisabeta Lipă a declarat că această competiție reprezintă o bună ocazie pentru testarea celor care fac parte din loturile naționale: „Anul acesta, am dorit ca acest campionat să aibă mai multă vizibilitate, iar cei mici să fie alături de cei mari. Loturile au coborât de la munte, unde se pregătesc de ceva timp. Ergometrul a fost baza de pregătire, în afară de alergare, deci acest instrument nu reprezintă o noutate pentru ei. Pentru noi, ca federație și pentru antrenori, putem vedea dacă sportivii sunt în grafic”.