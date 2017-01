„Mulţumit voi fi atunci când vom lua aur“

Nicolae Forminte, antrenorul-coordonator al lotului național de gimnastică:

„Mulțumit voi fi atunci când vom lua aur“

Antrenorul-coordonator al lotului feminin de gimnastică al României, Nicolae Forminte, se numără printre acei constănțeni, puțini la număr, care văd marea din an în paști. E mai tot timpul anului la Deva și vine acasă foarte rar. De câteva zile e însă din nou la Constanța, într-un cantonament la „Savoy“, care urmează Campionatului Mondial de la Stuttgart. „Vremea e bună, după suflet“, se uită Forminte pe cer, când pășește, pentru prima dată în acest an, pe nisipul plajei din spatele hotelului, împreună cu băiatul său, Dragoș. „Mi-ar fi plăcut ca, la Stuttgart, să fi obținut patru medalii de argint, ca la Mondialul de la Anaheim, dar nu au fost decât două locuri doi și un bronz cu echipa. Mulțumit pe deplin nu voi fi decât atunci când vom lua aur și voi avea toate fetele sănătoase. Însă am satisfacția că, împotriva tuturor previziunilor unor «prieteni», care știu numai să arunce cu pietre și noroi, am dovedit că putem face treabă la lot“, spune antrenorul. Îl întrebăm pe profesor pe cine consideră liderul echipei. „Văd că treaba aceasta, cu lideri, a devenit o obsesie. Nu pot să vă spun ceva exact. Poate fi Steliana Nistor, prin vârstă, rezultate și experiență competițională, dar și întregul grup“, răspunde Forminte. Șeful de la Deva se uită lung pe mare și, cu siguranță, se gândește și la Jocurile Olimpice de la Beijing, de la anul. „SUA, China și Rusia sunt principalele noastre contracandidate la podiumul olimpic, la echipe. E foarte greu, pentru că absolut toată lumea a învățat să stea pe aparat. Foarte puține mai cad de pe aparate și cu atât mai puțin adversarele noastre“, arată antrenorul. „Echipa României are nevoie de orice gimnastă valoroasă. Nu avem la dispoziție șapte milioane de fete, precum SUA, din care să alegem șapte. România are o mână de gimnaste, cu care trebuie să lupte cu toată lumea. 