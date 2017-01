Mulţumim, „Cneazule“!

România se menține în Grupa Mondială a Cupei Davis

Mulțumim, „Cneazule“!

Echipa de Cupa Davis a României a întrecut, scor general 3-2, reprezentativa Japoniei, în întâlnirea disputată, week-end-ul trecut, la Osaka, și se menține astfel în Grupa Mondială, în timp ce niponii vor evolua în Grupa I valorică. Victoria tricolorilor a venit mai greu decât se anticipa. După 1-1 în ziua întâi, sâmbătă, dublul Horia Tecău / Florin Mergea a pierdut, 4-6, 4-6, 4-6, meciul împotriva cuplului Takao Suzuki / Satoshi Iwabuchi. Japonia conducea cu 2-1 și gluma se îngroșa. Soarta barajului s-a decis ieri. Mai întâi, Andrei Pavel a egalat situația la general, după un succes dramatic, 6-7, 6-7, 6-1, 6-4, 6-4, cu Takao Suzuki. Asiaticul părea scăpat în câștigător, însă constănțeanul a avut o revenire de senzație și, după patru ore de joc, a menținut în viață echipa României. La 2-2, în teren au intrat Go Soeda și Victor Hănescu. Tensiune la cote maxime. Lovituri contradictorii, cele de excepție alternând cu greșeli elementare. Cu un plus de mobilitate, japonezul a încercat să-l fugărească pe român, însă „Hăne" a rămas tare pe poziții și și-a dominat adversarul în special în plan psihic. Victorie în patru seturi (6-3, 5-7, 7-6, 7-6), 3-2 la general și șampania poate fi scoasă de la rece. O zi frumoasă pentru România „Am simțit din plin presiunea în ultima partidă, foarte importantă. Din fericire, serviciul meu a funcționat perfect. Am fost puțin obosit, însă mă bucur că am câștigat. Este o zi frumoasă pentru România", a declarat Hănescu. La rândul său, căpitanul nejucător Adrian Marcu a spus că se aștepta la două meciuri grele pentru Pavel și Hănescu, dar a fost surprins de forma japonezilor, în special de Suzuki. „Este mult mai bun decât o arată poziția în clasamentul ATP, 216", a afirmat Marcu.