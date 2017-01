Mulţumim, „Cneazule!“

Andrei Pavel s-a retras din circuitul profesionist

Mulțumim, „Cneazule!“

Tenismanul constănțean Andrei Pavel a disputat, sâmbătă, pe zgura Arenelor BNR din București, meciul său de retragere din cariera de jucător profesionist. Adversar i-a fost croatul Goran Ivanisevic, fost nr. 2 mondial, primul câștigător din istorie al turneului Open România, în 1993. Conform protocolului, trebuia să se joace un singur set, însă, la scorul de 5-4 pentru „Cneaz”, croatul a anunțat că nu mai poate continua, din cauza oboselii. În locul lui Goran, a intrat solistul Dan Bittman, însă numai pentru un schimb de mingi cu Andrei. Imediat după meci, trupa Holograf i-a dedicat lui Pavel melodia „Să nu-mi iei niciodată dragostea”, așa cum o făcuse și la Gala Hagi, iar mai apoi, Loredana Groza a interpretat „We are the champions”. De altfel, Pavel a intrat pe teren pe acordurile melodiei „Stand Up (For the champions)”, în timp ce publicul prezent l-a aplaudat în picioare minute în șir. În discursul său ținut înaintea meciului cu Ivanisevic, Pavel a ținut să mulțumească primului său antrenor, Radu Popescu, familiei sale și tuturor celor care l-au susținut de-a lungul carierei. „Pe de-o parte, mă bucur, dar sunt și foarte trist că las în urmă acest minunat sport, desigur, ca jucător participant. Sunt fericit că au fost mulți oameni alături de mine, mulți fani, din toată țara, au venit la București special pentru mine și le mulțumesc”, a spus „Cneazul”. În vârstă de 35 de ani, Andrei Pavel și-a anunțat retragerea din carieră după turneul BCR Open România. A câștigat, de-a lungul carierei, trei titluri ATP la simplu și șase la dublu, adunând premii totale de 5,2 milioane de dolari numai din turneele la care a participat, fiind, din acest punct de vedere, tenismanul român cu cele mai mari câștiguri din sportul alb. v v v În week-end, s-a încheiat și ediția 2009 a BCR Open România. Sâmbătă, perechea Frantisek Cermak (Cehia) / Michal Mertinak (Slovacia, cap de serie nr. 2), a câștigat, finala probei de dublu, după ce s-a impus, scor 6-2, 6-4, în fața cuplului Johan Brunstrom (Suedia) / Jean-Julien Rojer (Antilele Olandeze, nr. 3). Ieri, s-a disputat și finala probei de simplu, în care s-au întâlnit Albert Montanes (Spania) și Juan Monaco (Argentina). A învins ibericul, cu scorul de 7-6 (2), 7-6 (6).