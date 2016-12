Mourinho vrea cel mai puternic adversar în sferturile Ligii Campionilor

Antrenorul formației Chelsea Londra, Jose Mourinho, consideră că este foarte important pentru evoluția echipei sale să întâlnească în sferturile de finală ale Ligii Campionilor cel mai puternic adversar. “Am avut o evoluție bună. Am fost puternici, foarte compacți și nu ne-a fost teamă. Am fost foarte încrezători și am deținut controlul pe parcursul celor 90 de minute, ceea ce e foarte dificil. În prima manșă am obținut un rezultat pozitiv, iar în retur am terminat treaba. Toate echipele mari sunt în sferturi, toți marii candidați la câștigarea competiției sunt acolo. Vom juca cu oricine. Va fi foarte important pentru evoluția echipei să jucăm împotriva celor mai buni, așa că așteptăm tragerea la sorți”, a declarat, potrivit Mediafax, Mourinho.Antrenorul echipei Galatasaray Istanbul, Roberto Mancini, spera ca în partida retur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor, de la Londra, echipa sa să poată învinge Chelsea, dar a recunoscut că nu merita calificarea în sferturile de finală ale competiției: “Meciul a fost foarte dificil. După ce am primit un gol după numai patru minute a devenit și mai dificil, dar asta nu schimbă faptul că am jucat foarte prost - nu meritam nimic, iar Chelsea a fost mult mai bună. Este dificil să spun ceva despre meci, pentru că sunt dezamăgit că nu am jucat bine. Nu ne-am creat ocazii. Îmi pare rău pentru suporterii noștri, pentru că ei au fost cei mai buni jucători ai noștri. După meciul de la Istanbul eram încrezător că vom putea câștiga aici și că vom înscrie. Față de tur, jocul nostru a fost total diferit, iar dacă vrem să jucăm la nivelul acesta, trebuie să muncim mai mult”.Echipa engleză Chelsea Londra s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după ce a învins, marți, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 (2-0), formația turcă Galatasaray Istanbul, în manșa secundă a optimilor competiției. În tur, la Istanbul, scorul a fost egal, 1-1. În partida retur, golurile englezilor au fost marcate de Eto’o ‘4 și Cahill ’42.