Mototolea a marcat eseul descătuşării

România - Spania 24-12, la Europenele de rugby juniori sub 18 ani

Mototolea a marcat eseul descătușării

Echipa națională de rugby juniori sub 18 ani a României a obținut prima victorie la Campionatul European din Italia și are șanse destul de mari de a încheia competiția pe poziția a cincea. După eșecul din fața formației țării gazdă, „stejăreii“ și-au revenit rapid și au câștigat, cu scorul de 24-12, meciul cu Spania, din semifinalele pentru locurile 5-8. Ibericii au dominat repriza întâi, pe care au terminat-o în avantaj, 12-7, dar, după pauză, n-au mai rezistat tăvălugului tricolor. Selecționerii Mircea Muntean și Cristian Hîldan au folosit în primul XV trei rugbiști constănțeni: Filip Lazăr (mijlocaș la deschidere), de la CS Cleopatra Mamaia, Florin Sasu (pilier) și Cristian Cornei (taloner), de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS, în timp ce Valentin Mototolea (linia a III-a), Cristian Teșuleanu (aripă), de la LPS, și Adrian Apostol (aripă), de la CS Cleopatra, au fost rezerve. Dobrogenii au contribuit din plin la succesul României - L. Filip a adus două puncte în prima repriză, când a transformat un eseu, iar Mototolea a culcat balonul în terenul de țintă advers, la câteva minute după pauză. În urma acestui succes, România U18 va întâlni, mâine, în meci pentru ocuparea locului cinci, reprezentativa Georgiei, care a înfrânt (25-6) Rusia. Vor să termine competiția pe locul cinci „Am avut ceva emoții, însă, dacă echipa era atentă și făcea ce am stabilit, le puteam evita. Băieții s-au dăruit și au jucat până la capăt. Poate că, dacă am fi fost lăsați să jucăm și cu Italia, reușeam și acolo. Vom vedea acum ce va fi în meciul cu Georgia, mai ales că avem și câțiva sportivi accidentați. I-am văzut pe georgieni, sunt foarte masivi și cred că duelul va fi unul preponderent fizic. Oricum, noi vrem să învingem și să ne clasăm pe locul cinci”, a declarat antrenorul principal Mircea Muntean.