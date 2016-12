Moş Crăciun a adus premiile juniorilor constănţeni

La final de sezon competițional, după medalii și locuri pe podium

Moș Crăciun a adus premiile juniorilor constănțeni

Ieri, într-o atmosferă de sărbătoare, la sala de conferințe a Hotelului Sport, a avut loc festivitatea de premiere a celor mai buni sportivi juniori constănțeni pe anul 2011.Cum zăpada încă n-a căzut pe litoral, Moș Crăciun a găsit puțin mai greu drumul către Constanța. Însă, bine că l-a găsit și nu a venit cu sacul gol. Din contră.Moșul a fost generos cu sportivii constănțeni componenți ai loturilor naționale de tineret și juniori, care au obținut, anul acesta, medalii de aur, argint și bronz la Campionatele Mondiale și Europene. Aceștia au fost premiați, ieri, la Hotelul Sport, iar cea care a înmânat darurile Moșului și ale Direcției pentru Sport și Tineret a Județului Constanța a fost chiar Eliza Samara, campioană la tenis de masă, câștigătoare a Premiului Județean pentru Sport pe 2011.Alături de Eliza, s-au aflat directorul executiv Elena Frîncu și echipa sa de la DSTJ, Andrei Szemerjai, director al LPS „Nicolae Rotaru” CSS, Dumitru Mihăilescu, expert sportiv în cadrul CS Farul, președinți, conducători de cluburi care au avut sportivi merituoși în acest sezon.„Pentru acești sportivi, aflați în pregătire centralizată pe litoral, timp de un an, Constanța a devenit a doua casă. Îi felicit pentru rezultate și le mulțumesc, de asemenea, și tehnicienilor, care au mers în acțiuni de selecție în toată țara, au scormonit prin sate și comune după talente neșlefuite, pe care să le șlefuim aici, la Constanța”, a decla-rat profesorul Andrei Szemerjai.„A fost un an greu, cu satisfacții, bucurii, dar și neîmpliniri. Urmează un an 2012 și mai dificil, un an olimpic, marcat de JO de la Londra, însă, împreună, suntem puternici și putem depăși orice obstacol”, a spus Elena Frîncu.v v vIată și clasamentul celor mai buni juniori constănțeni pe 2011 și premiile lor: 1. Ion Prundeanu (canotaj; LPS „Nicolae Rotaru” CSS; 2.500 lei); 2. Andreea Ogrăzeanu (atletism; CS Farul; 2.000 lei); 3. Lavinia Țârlea (canotaj; CS Știința; 1.500 lei); 4. Mădălina Rusu (canotaj; LPS „Nicolae Rotaru” CSS; 1.000 lei); 5. Laura Oprea (canotaj; CS Știința; 700 lei); 6. Laura Pricop (haltere; LPS „Nicolae Rotaru” CSS; 700 lei) și Bianca Gorgovan (gimnastică aerobică; CS Farul; 700 lei); 7. Ionela Broască (haltere; LPS „Nicolae Rotaru” CSS; 700 lei); 8. Cristina Toma (atletism; CS Farul; 700 lei); 9. Andreea Tătaru (canotaj; LPS „Nicolae Rotaru” CSS; 700 lei) și Lucian Munteanu (tenis de masă; LPS „Nicolae Rotaru” CSS; 700 lei); 10. Mălina Miliu (karate SKDUN; CS Karate Dinamic; 700 lei); 11. Diana Drăghici (karate SKDUN; CS CS Karate Dinamic; 700 lei) și Livia Cotoban (karate; CS Farul; 700 lei).v v vLa final, sportivii le-au mulțumit la unison părinților, antrenorilor și tuturor celor care i-au ajutat să obțină medaliile în competițiile din 2011.„De acum, presiunea va fi și mai mare, trebuie să munciți și mai mult pentru a vă menține pe podium, să fiți buni, să ascultați de antrenori și de părinți”, le-a transmis Eliza Samara, devenită între timp un model pentru mai tinerii săi colegi.