Morariu, dezamăgit de handbaliste

Președintele COSR, Octavian Morariu, s-a declarat dezamăgit și neplăcut surprins de evoluția naționalei de handbal feminin, mărturisind că nu își explică prestația sub așteptări a tricolorelor. „Sunt foarte dezamăgit după acest meci. Nu am avut nicio direcție în atac, iar în apărare nu am mai văzut demult așa găuri. Îmi pare rău în primul rând pentru ele. Au valoare, au muncit în mod sigur, dar, din păcate, nu merg mai departe. Este o mare decepție”, a spus Morariu.