MOMENT ISTORIC! Horia Tecău, primele declarații după câștigarea Turneului de la Wimbledon

Ştire online publicată Duminică, 12 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Horia Tecău a vorbit despre câștigarea turneului de la Wimbledon și despre finală, românul spunând că este "foarte fericit", dar dimineață a avut ceva emoții, având în vedere faptul că a jucat anterior trei finale la turneul londonez și le-a pierdut.."Sunt foarte fericit. Am mai jucat trei finale. A fost foarte emoționat să pierd finalele precedente, pentru că acesta este unul din turneele mele preferate. Am câștigat aici de două ori ca junior. Îmi doream să revin și să mă impun la seniori. A fost greu faptul că am pierdut trei finale și extraordinar că am ajuns în a patra. Pentru noi au fost două săptămâni extraordinare, cu unele meciuri dificile. Am avut ceva emoții în această dimineață, pentru că am pierdut trei finale. Îmi doream să abordez meciul cum trebuie, să profit de șanse, să joc așa cum îmi doresc și să mă bucur de participarea în finală", a spus Tecău.În ce privește adversarii din finala câștigată, Horia Tecău a precizat: "Ei au început foarte bine partida și a trebuit să luptăm. De când am câștigat tiebreak-ul, totul a mers în direcția noastră".Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda), a câștigat, sâmbătă, turneul de la Wimbledon la dublu, după ce a învins în finală perechea de jucători Jamie Murray/John Peers (Marea Britanie/Australia), cu scorul 7-6 (5), 6-4, 6-4.