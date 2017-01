Naționala de handbal masculin s-a reunit la Constanța

Miza pe public

Selecționerul naționalei de handbal masculin a României, Vasile Stângă, a declarat, ieri, că a ales ca formația sa să se pregătească pentru pre-liminariile CE 2012 la Constanța, deoarece publicul de aici este un bun cunoscător al fenomenului și știe să-și încurajeze favoriții. „Revenim la Constanța după trei ani. Am ales acest oraș pentru că de aici sunt cei mai mulți jucători de la națională, pentru că este un public care cunoaște handbalul și știe să-și încurajeze echipa”, a explicat tehnicianul. Stângă a precizat că șansele de calificare la turneul final din 2012 sunt foarte mici pentru România: „În ceea ce privește șansele de calificare, acestea sunt foarte mici. Vrem să câștigăm cele două partide pe care le avem cu Lituania. Va fi foarte greu, mai ales, primul meci din deplasare, pentru că au o echipă bună și joacă un handbal de calitate”. Naționala tricoloră s-a reunit, ieri, la Constanța, dar Stângă are, momentan, sub comandă doar opt jucători. Acestora li se vor alătura alți opt jucători de la HCM Constanța, care se vor prezenta la pregătiri în 4 martie, la o zi după disputarea pe teren propriu a ultimei partide din Grupa D a Ligii Campionilor, cu Ciudad Real. România va disputa două meciuri împotriva Lituaniei, pe 10 martie, în deplasare, și pe 13 martie, la Constanța. Lotul României, condus de Vasile Stângă și Nicolae Munteanu, este format din următorii jucători: Mihai Popescu, Ionuț Ciobanu, Bogdan Pralea - portari; Gabriel Florea, Csike Onyejekwe, Marius Novanc, Dan Savenco, Laurențiu Toma, Valentin Ghionea, Marius Sadoveac, Daniel Mureșan, Rareș Jurcă, George Cântec, Cristian Fenici, Alexandru Csepreghi, Alexandru Stamate și Alexandru Șimicu - în teren. În Grupa a II-a de calificare, România este pe ultimul loc, cu 0 puncte, după două meciuri dispu-tate (22-34 cu Croația și 20-35 cu Spania). Partidele retur cu cele două adversare vor avea loc în 8-9 iunie, respectiv 11-12 iunie. *** Partida dintre HCM Constanța și Ciudad Real, programată joi, 3 martie, de la ora 19.00, contând pentru Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin, va fi arbitrată de brigada maghiară Horvath / Marton.