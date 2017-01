Miza cea mare - biletul de Franţa

Cupa Inter Regională la rugby pentru juniori

Miza cea mare - biletul de Franța

O selecționată de rugby juniori, alcătuită din sportivi de la CS Cleopatra Mamaia, LPS „Nicolae Rotaru” CSS, Callatis Mangalia și CS Ovi-diu, va participa, pe 9 septembrie, la trialul organizat, pe stadionul „Arcul de Triumf“ din București, de Federația Română de Rugby. Scopul acțiunii este crearea echipei naționale de juniori sub 18 ani, iar la selecție, vor mai merge formații regionale din Moldova, Transilvania și Muntenia. Pe lângă locurile din națională, tinerii rugbiști vor avea un plus de motivație. Și asta pentru că federația, în colaborare cu o agenția de turism, va oferi celui mai bun jucător al Cupei Inter Regionale un super-premiu: o excursie la partida România - Portugalia, de la Campionatul Mondial din Franța. De asemenea, în perioada 7 - 8 septembrie, tot la București, va avea loc Turneul Național de Mini-Rugby, rezervat copiilor sub 10, 12 și 14 ani, la care sunt așteptate să se înscrie cât mai multe echipe din țară. Bineînțeles, constănțenii nu vor lipsi nici de la acest concurs, în care fiecărui participant îi va fi înmânat un echipament complet din partea organizatorilor, plus alte premii surpriză. Șase echipe la turneul internațional Cupa Cleopatra Până la ora întrecerilor de la București, șase echipe de rugby alcătuite din jucători cu vârste de 19 și 20 de ani - Metrorex, Liceul „Aurel Vlaicu“ București, CSS Bârlad, Rep. Moldova, CS Cleopatra Mamaia și LPS „Nicolae Rotaru“ CSS Constanța - vor lua parte la ediția inaugurală a turneului internațional dotat cu Trofeul Cleopatra. Meciurile se vor juca, în perioada 11-15 august, pe terenul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan“.O selecționată de rugby juniori, alcătuită din sportivi de la CS Cleopatra Mamaia, LPS „Nicolae Rotaru” CSS, Callatis Mangalia și CS Ovi-diu, va participa, pe 9 septembrie, la trialul organizat, pe stadionul „Arcul de Triumf“ din București, de Federația Română de Rugby. Scopul acțiunii este crearea echipei naționale de juniori sub 18 ani, iar la selecție, vor mai merge formații regionale din Moldova, Transilvania și Muntenia. Pe lângă locurile din națională, tinerii rugbiști vor avea un plus de motivație. Și asta pentru că federația, în colaborare cu o agenția de turism, va oferi celui mai bun jucător al Cupei Inter Regionale un super-premiu: o excursie la partida România - Portugalia, de la Campionatul Mondial din Franța. De asemenea, în perioada 7 - 8 septembrie, tot la București, va avea loc Turneul Național de Mini-Rugby, rezervat copiilor sub 10, 12 și 14 ani, la care sunt așteptate să se înscrie cât mai multe echipe din țară. Bineînțeles, constănțenii nu vor lipsi nici de la acest concurs, în care fiecărui participant îi va fi înmânat un echipament complet din partea organizatorilor, plus alte premii surpriză. Șase echipe la turneul internațional Cupa Cleopatra Până la ora întrecerilor de la București, șase echipe de rugby alcătuite din jucători cu vârste de 19 și 20 de ani - Metrorex, Liceul „Aurel Vlaicu“ București, CSS Bârlad, Rep. Moldova, CS Cleopatra Mamaia și LPS „Nicolae Rotaru“ CSS Constanța - vor lua parte la ediția inaugurală a turneului internațional dotat cu Trofeul Cleopatra. Meciurile se vor juca, în perioada 11-15 august, pe terenul „Constructorul-Cleopatra” din Complexul Sportiv „Badea Cârțan“.