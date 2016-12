Mari maeștri din peste 20 de țări vin să joace șah la festivalul de la Eforie Nord

Miroase a creier încins!

Sezonul estival debutează în forță în stațiunea Eforie Nord. Turiștii care vor și altceva de la vacanță, nu doar soare, plajă și valuri, sunt provocați la o partidă de șah sau de GO, cu ocazia celui mai mare festival din Europa, care pune în joc premii în valoare totală de 15.000 de euro. Stațiunea Eforie Nord găzduiește, în perioada 18 - 28 iunie, cel mai mare turneu de șah din Europa: Festivalul Internațional 2009. Aproape 500 de șahiști din peste 20 de țări - Anglia, Austria, Belarus, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Republica Moldova, Rusia, Suedia, Ucraina, Ungaria, India, Ior-dania, Indonezia, Canada și altele - își dau întâlnire la concursul de pe litoral. „Am făcut istorie cu Turneul Regilor Romgaz, vreau să fac și cu această competiție”, anunță Dan Păsărelu, președintele clubului Siciliana București, organizatorul acestui regal de șah, alături de Primăria Eforie, DSJ Constanța și SindRomânia. Unicitatea turneului constă nu doar în amploarea sa, ci și în plaja largă de participare. Cei mai importanți concurenți vor fi Corina Peptan - multiplă campioană a României, Eduard Văleanu (CS Victoria Techirghiol), campionul en-titre al României, Dimitri Svetushkin, multiplu campion al Republicii Moldova (jucătorul cu cel mai mare ELO care a jucat vreodată într-un turneu Open în România), Alexei Fedorov (cam-pionul Rusiei), Viorel Iordăchescu (fost campion al Re-publicii Moldova), M. Hoffman, un tânăr maestru internațional din Germania care va deveni, la sfârșitul acestui turneu, mare maestru internațional, întrucât are deja normele, Tania Sachdev, o tânără maestră internaționala din India care, ca și M. Hoffman, va deveni în curând mare maestră. Vor fi prezenți, așadar, mari jucători din întreaga lume, dar vor concura, la categoriile corespunzătoare, și simpli iubitori ai șahului cu statut de amatori, indiferent de vârstă. Copiii vor beneficia și ei de propria competiție, organizată pe categorii de vârstă - 8, 10, 12 și 14 ani. *** Șahul este regele turneului, dar nu va fi solitar în acest regal sportiv. În cadrul festi-valului, este organizată și o competiție de GO, care se va desfășura între 24 și 30 iunie, aducând în lupta pentru premii 100 de concurenți. „Festivalul de pe litoral promite să devină, în anii următori, un regal al jocurilor logice în care șahul va fi vedetă”, anticipează Dan Păsărelu. Conform informațiilor furnizate de Elena Popa, șeful departamentului de presă, înscrierile la turneu se pot face până în ziua de debut a competiției.