Mircea Sandu: Procurorii DNA sunt suporteri şi sunt mâhniţi de fotbalul românesc

Mircea Sandu: Procurorii DNA sunt suporteri și sunt mâhniți de fotbalul românesc

Ştire online publicată Joi, 07 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Federației Române de Fotbal, Mircea Sandu, a declarat,astăzi, după audierea sa la DNA, că procurorii anticorupție sunt suporteri și că sunt mâhniți de fotbalul românesc și de corupția care există la acest nivel, arătând că povestea cu Marian Iancu este veche de trei-patru ani, informează Mediafax. "Am avut o convocare astăzi și le-am declarat procurorilor ceea ce am auzit acum câțiva ani de zile într-o prezentare a unui sponsor sau la o gală, nu mai țin minte precis, că se discuta faptul că cineva ar fi lansat ideea că Iancu ar fi vorbit și s-ar fi exprimat în diverse cercuri că are niște bani pentru Ligă și CCA ca să câștige un campionat. Da, era vorba de 1.500.000 (euro, n.r.) pentru ligă și 500.000 pentru CCA. Dar eu vorbesc cu ani în urmă, nu e vorba de anul acesta, e vorba de tre-patru ani în urmă", a declarat Sandu la ieșirea din sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a stat aproximativ o oră. Întrebat ce a mai discutat cu procurorii, Mircea Sandu a arătat că printre anchetatori se află și suporteri ai echipelor românești, care "sunt mâhniți de lumea fotbalului românesc", adăugând că și el este mâhnit de felul în care se comportă lumea fotbalului din România.Întrebat cum a procedat în urmă cu trei-patru ani când a aflat aceste informații, Mircea Sandu a evitat un răspuns direct, spunând doar că nu a cunoscut detalii și nu a deținut niciun fel de probe în acest sens, iar informația este posibil să o fi aflat de la un ziarist. "Era un ziarist, cred, care spunea acolo în cerc, nu sunt detalii, era un ziarist, de fapt erau sute de oameni acolo. Da, am luat un centimetru... Ce măsură să iau? Da eu pot, dacă n-am vreo probă, să iau măsuri? De discutat despre astfel de fapte se discută și mâine, și poimâine, și în viitor", a mai arătat Mircea Sandu.