Mircea Sandu: Portugalia sau Franţa, soluţii pentru inaugurarea Naţional Arena

Mircea Sandu: Portugalia sau Franța, soluții pentru inaugurarea Național Arena

Ştire online publicată Marţi, 26 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Șeful FRF, Mircea Sandu, așteaptă lămuriri oficiale din partea federației argentiniene de fotbal cu privire la anularea amicalului din 10 august și spune că va cere daune în cazul nerespectării contractului. "Facem toate eforturile ca Argentina, CU MESSI, să vină în România. Nu am un document oficial din partea federației din Argentina, o să vedem după ce primim acest document ce facem", a declarat Mircea Sandu.El a mai declarat că a contactat federația portugheză, cerându-i să anuleze amicalul cu Luxemburg din perioada respectivă, urmând ca FRF să plătească daune către Luxemburg și deplasarea portughezilor pentru inaugurarea Național Arena. "Am consultat calendarul FIFA și doar Andorra nu are meci în perioada 10 august. Am trimis o scrisoare către federația din Portugalia să vedem dacă este de acord să anuleze amicalul cu Luxemburg. Dacă nici acest lucru nu este posibil, vom inaugura stadionul cu Franța, în meciul oficial de pe 6 septembrie", a declarat Sandu, informează Antena3.ro.