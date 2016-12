Mircea Sandu: Din august Național Arena nu va mai găzdui meciuri. Nu are certificat de securitate

Ştire online publicată Miercuri, 03 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

De la 1 august stadionul Național Arena nu va mai găzdui niciun meci de fotbal, a declarat Mircea Sandu, președintele Federației Române de Fotbal (FRF) la Radio Sport Total FM.Sandu a dezvăluit că National Arena nu mai are aprobările necesare pentru a putea organiza evenimente sportive.Pentru ca stadionul să fie din nou utilizabil, certificatul de securitate și alte avize sunt necesare în regim de urgență.”Din august acest stadion nu mai este operabil, nu mai poate găzdui niciun meci. Nu are certificat de securitate, domnilor! E o investiție imensă, dar uitați ce se întâmplă! Pentru a putea găzdui meciuri din nou, e nevoie de mai multe avize, de la ISO, de la sănătatea publică, de la primar, de la oamenii de lângă el... O întreagă harababură!", a declarat Mircea Sandu.Acesta a precizat că ceea ce se întâmplă la Național Arena este o ”bătaie de joc pe bani publici”."Stadionul a inceput deja sa fie in paragina, iar intr-un an de zile va fi intr-o paragina totala. Vorbim despre o bataie de joc pe bani publici", a afirmat președintele FRF.Național Arena a fost inaugurat în urmă cu doi ani și a avut încă de la început probleme cu gazonul și acoperișul, cu toate că investiția a fost de peste 200 milioane euro.