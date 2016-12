Mircea Rednic: „Nu mi-a fost teamă la 0-1"

Antrenorul dinamovist Mircea Rednic a spus că nu a avut teamă că nu ar putea câștiga când Farul conducea cu 1-0, „pentru că am încredere în jucătorii mei și știu ce pot”. „Problemele pe care le-am avut au fost din cauza noastră. Farul nu mi s-a părut o echipă de liga a doua, are câțiva jucători buni. Am câștigat trei puncte importante. Un meci bun făcut de băieții mei, mai ales în repriza secundă. În prima parte, a fost un joc echilibrat. Chiar am fost dominați pe alocuri de gazde, care au avut și un gol, ocazii. Am intrat cam relaxați în meci, pentru care i-am certat la pauză. Chiar și în repriza a doua, când ne-am creat un avantaj destul de mare, am început iar să facem ce nu trebuie, dându-i Farului ocazia să mai rateze”, a declarat „Puriul”.