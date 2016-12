Mircea Rednic, anunţ important înaintea marelui derby Steaua-Dinamo

Mircea Rednic, anunț important înaintea marelui derby Steaua-Dinamo

Ştire online publicată Duminică, 09 August 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Antrenorul echipei Dinamo București, Mircea Rednic, a dezvăluit sâmbătă, în cursul unei conferințe de presă, că elevii săi sunt foarte motivați înaintea marelui derby cu Steaua, programat duminică seara pe Arena Națională din Capitală, în cadrul etapei a 5-a a Ligii I de fotbal."Am făcut o analiză serioasă a Stelei, au jucători foarte buni, joacă acasă și cred că sunt și motivați după infrângerea cu Partizan. Știu că au trecut patru ani de când nu am mai câștigat împotriva celor de la Steaua și suntem pregătiți de acest lucru. Au înțeles și jucătorii străini ce meci este acesta, pentru că se tot vorbește de el de două săptămâni. Nu poți să zici că putem face spectacol, pe mine mă interesează mai mult punctele. Dacă Steaua ne va lăsa să facem spectacol, atunci vom face, dar nu cred că ne lasă', a spus Rednic înaintea duelului cu rivalii din Ghencea.Tehnicianul grupării din Șoseaua Ștefan cel Mare a precizat că toți dinamoviștii sunt motivați pentru derby. "Avem trei probleme medicale, una pe care nu o putem rezolva până la meci, Starokin are o problemă la genunchi și nu face parte din lot, iar Filip și Gavrilă au fost menajați. În rest, toată lumea e pregătită, vom iesi și la un film, băieții sunt motivați. Am avut o întâlnire și cu o parte a galeriei, o discuție amicală pozitivă, dar nu cred că mai era nevoie pentru că jucătorii știu ce înseamnă un meci cu Steaua", a adăugat antrenorul lui Dinamo.